Durva drágulás jön nyáron a fővárosban- esély sem lesz olcsó szállást találni

Csúcsra járatja a fővárosi szálláshely-piacot az, hogy július második felében egyszerre tartják a budapesti úszó világbajnokságot és a Forma-1-es Magyar Nagydíjat. A kereslet óriási, a hotelekben már most alig van szabad hely, pedig néhol 35 százalékos felárat szabnak, miközben a hostelek és az Airbnb-sek sem tétlenkednek - írja az Azutazó.com.

Igen erősnek ígérkezik július második fele a fővárosi szállásadóknak. Július 14-e és 30-a között rendezik az úszó világbajnokságot Budapesten - illetve a nyíltvízi versenyszámokat Balatonfüreden -, és ebben az időszakban, 28-a és 30-a között tartják a Forma-1-es Magyar Nagydíjat is - értékel a portál. A két világesemény résztvevői, s a szurkolók máris panaszkodnak, amiért nehéz szállást találni ebben az időszakban. Ám, ami nekik rossz, az a szállásadóknak nagyon is jó. S nem csupán arról van szó, hogy szinte bizonyosan telt ház lesz: a nyáron várható nagy kereslet miatt egyre többen merész áremeléssel igyekeznek extraprofitot húzni a turisták tömegéből.

Felpörögtek az árak az Airbnb oldalán

A lakások kikölcsönzését szervező Airbnb-n, a portál felmérése szerint már egyértelmű jelei vannak annak, hogy a világbajnokság és a Forma-1 idejére sok helyen megugranak az árak: egyre többen reagálnak díjszabásuk módosításával a kereslet növekedésére. Egy belvárosi, az Erzsébet térnél lévő rendezett garzon tulajdonosa például július 6. és 13. között, azaz hét éjszakára 72 ezer forintot kér a lakásért. Az, aki már 14-én - tehát az úszó világbajnokság első napján - érkezik, már 18 százalékkal drágábban, 85 ezerért bérelheti ki a garzont. Egy, a Gozsdu udvarnál lévő modern lakás kiadója még jobban megnyomta a ceruzát az árszabásnál: július közepén egy hétre 143 ezret kér, a hónap utolsó hét napjára - amelybe már a Forma-1 is beleesik - 219 ezer a tarifa, ami 53 százalékos emelést jelent.

A háromszoros szorzó hete

A legnagyobb drágulást egy, a Dagály uszoda - tehát a világbajnokság fő helyszíne - közelében lévő lakásnál találtuk. Július közepén 104 ezer forintért kibérelhető a négy személyes lakás hét napra, július 14 . után azonban már csaknem háromszor ennyibe, 310 ezer forintba kerül egy hét.

Az áremelés a hosteleknél is tetten érhető. A bulinegyed egyik felkapott szálláshelyén a két ágyas, saját fürdős szoba július közepén két embernek hét éjszakára 491 dollárba kerül, úgy 141 ezer forintba kerül, míg két héttel később már 172 ezerbe. Ennél sokkal erőteljesebb emeléssel is találkozni: egy VII. kerületi hostelben a Forma-1 és az úszó vb finisének hetében 554 dollárba került az egyszerűen berendezett szoba, amely a világesemények előtti héten 336 dolláért is kibérelhető. Ezen is túltesz az a belvárosi hostel, amely a 454 dolláros szobaárát emeli 1004 dollárra július utolsó hetében.

Teltházas extraprofit a hotelekben is

Hasonló tendenciák figyelhetők meg a tehetősebb vendégkörre építő négy- és ötcsillagos szállodákban is. Mindennél többet elárul a piaci helyzetről az, hogy az egyik belvárosi, dunai panorámás hotelben már most minden szoba elkelt július közepétől kezdve. Csakhogy miközben július közepén, tehát még az úszó vb és a Forma-1 előtt két személynek 322 ezer forint volt egy hét, addig július utolsó hetében már 420 ezer, azaz több mint 30 százalékos emelést realizáltak. És ez korántsem kirívó eset - derült ki a körkérdések nyomán.

A Danubius Hotels Group vezérigazgatója, Kovács Balázs - megemlítve, hogy az úszó világbajnokság megannyi hivatalos részvevőjét szállásolhatják el - úgy fogalmazott, július második felében már kevés szabad szálláshelyük van Budapesten és Balatonon is. Mint azt kérdésünkre elmondta, a világversenyeknek is köszönhető keresletnövekedést reményeik szerint az árakban érvényesíthetik, különös tekintettel arra, hogy több szállodájuk is a versenyhelyszínek közelében van. Előzetes kalkulációik szerint minimum 20 százalékos bevétel-növekedéssel számolnak átlagosan júliusban, de a vb időszakában ennél is nagyobb, 25 százalék feletti bővülést is elképzelhetőnek tartanak. Kovács Balázs kérdésünkre megjegyezte, előnyösebb lett volna, ha a két nagyszabású sportesemény időpontja nem fedi egymást.

Balatoni nyár másként

Rádóczy Andrea, a Hotel Silverine Lake Resort Balatonfüred igazgatója az Azutazó.com-nak elmondta, szállodájuk júliusban, a főszezonban eddig is szinte maximális kihasználtsággal üzemelt. Épp ezért az idén a változást nem a kihasználtságban, hanem a vendégkör összetételében tapasztalják majd. Ez egyében az igazgató szerint lehetőséget is jelent.

Az áremelést illetően a szakember azt mondta: a nemzetközi versenyek idején külföldön alkalmazott magas árakat még nem, de helyi viszonylatban drágulást sikerült érvényesíteni, így komolyabb átlagár emelkedésre számítanak.