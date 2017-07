Durva változás a használtautó-piacon - több százezret is lehet bukni

Felhígul bizonyos használtautó-típusok kínálata a piacon, miután az Euro V.-nél rosszabb környezetvédelmi besorolású autókkal már nem lehet taxizni 2018-tól. A sárga fóliázás miatt korukat meghazudtolóan szép fényezésű autók azt kiabálhatják a kereskedőnek: Tekerd vissza az órám! Mutatjuk, mire kell figyelni.

Ütemesen fiatalodik a budapesti taxiállomány idén, miután 2018-tól csak elektromos, hibrid, illetve Euro V. vagy annál újabb autóval lehet fuvarozni.

Szűk egy hónappal ezelőtt a Budapest Taxi becslése szerint még több mint 1150 autóra várt leszerelés. Metál Zolán, az Országos Taxis Szövetség elnöke lapunkat arról tájékoztatta, a kocsik cseréje olyan gyors ütemű, hogy mostanra már csak 800-900 taxiengedéllyel rendelkező autót kell lecserélni.

Ebből egyrészt az következik, hogy Budapest akár meg is úszhatja a nagy taxis hiányt 2018-ban, másfelől viszont az, hogy a használtautó-piacot elárasztják a volt taxik.

Ha egy autó taxi volt, az nem pusztán azt jelenti, hogy sokat futott és esetleg gyorsan mentek át vele a fekvőrendőrökön. Csak néhány problémát említünk, amely a különleges igénybevételből fakadhat:

Ezeket a kocsikat zömmel városban használták, rengeteg indulással, megállással, dugóban araszolással.Az ajtaját sokkal többször nyitották ki, mint egy átlag kocsiét, amely miatt a rögzítés és a zárszerkezet sem biztos, hogy a legjobb.Ki tudja mennyire kímélték a belterét, mennyi kárpittisztításon esett át?Az ülések sem a szokványos igénybevételnek voltak kitéve, nem csak a huzatuk lehet kopott, de a tömés is megsínyli a napi több tucat ki- és beszállást.

Még ha valaki rendesen karbantartotta a kocsiját, ezeket az autókat - az előélet ismeretében - nagyon nehéz eladni, vagy csak fillérekét. Ezt egyébként a taxisok is tudják, ezért - Metál Zoltán szerint - lesznek, akik majd családon belül értékesítik az autókat. Egy részük azonban az elmúlt hónapokban már rázúdult a piacra, a java pedig ősszel jön.

Milyen márkákról van szó?

Rossz hír azoknak, akik a taxisok körében népszerű "civil" autójukat próbálják eladni, hiszen a verseny igen erős lesz.

A most kifutó taxik között felülreprezentáltak a

Skoda OctaviákSkoda SuperbekChevrolet LacettikCitroen PicassókVolkswagen PassatokRenault Megane kombikFord Focus kombik.

Vagyis ezeknél az autóknál nagyon oda kell figyelni az árulkodó jelekre, ha valaki most vagy 2018-ban vásárol.

Mire kell figyelni?

Ne legyen igazunk, de a 8-10 éves tágas, kívánatos, szép fényezésű autók sokakat csábíthatnak az óratekerésre. Mivel a taxisoktól - akiknek az új autó megvételéhez pénzre van szükségük - a kereskedők nevetséges áron vehetik meg régi autóikat, még az is bőven belefér, hogy kicsivel többet fordítsanak az árulkodó jelek eltüntetésére az óratekerés mellett. A fényezéssel nem lesz gond, a fólia leszedése pár tízezer forintba kerül.

A Jóautók.hu ezt minden egyes hirdetésnél megnézi, és jelzik is a felhasználóknak, ha eltérést tapasztalnak. Ebben az esetben ajánlott márkaszervízben ellenőriztetni az autó futásteljesítményét. A JóAutók.hu grafikonon ábrázolja az autó előéletére vonatkozó információkat. Ezek részben a hirdető által, részben pedig a már említett Belügyminisztérium (KEK KH) adatbázisából nyert adatok. Érdemes figyelni ezt a grafikont is, hiszen, az évenkénti KEK KH bejegyzés, az évenként kötelező műszaki vizsga miatt, szintén utalhat egy korábbi taxi előéletére.Éppen ezért, ha a sokat futott, leszerelt taxik nagy tömegben jelennek meg a piacon, a JóAutók.hu rendszere továbbra is képes lesz kiszűrni, hogy a hirdetett autó valós futásteljesítménye van-e feltüntetve. Mivel a taxik, komoly előírásoknak megfelelő munkaeszközök, így vélhetően rendszeresen karbantartott autókról van szó. Valós kilométerállással reális áron, ami általában az adott kategória alsó szegmensét jelenti, jó vétel is lehet. A cél, hogy a vevő pontosan tudja, hogy milyen autót vesz - mondta Halász Bertalan.