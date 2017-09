Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy futópályával üzemel Ferihegy

Napok óta egypályás üzemmel működik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, mert karbantartás miatt lezárták a kettes futópályát - adta hírül a Budapest Airport Zrt.

A tervek szerint október 9-ig zárva lesz a budapesti repülőtér kettes futópályája, mert a pálya beton táblái közötti fugát a futópálya teljes hosszában (3,7 kilométeren) lecseréli a Budapest Airport (BA).

Az üzemeltető cég új technológiát vezetett be a repülőtér forgalmi területein a több százezer négyzetméternyi beton dilatációs hézagainak szigetelésére, ezt az új típusú, sokkal strapabíróbb és a korábbinál jobban szigetelő anyagot használják fel a kettes futópályán is. A munka a felhasznált speciális anyag miatt csak száraz időben végezhető, emiatt elképzelhető, hogy a bejelentett pályazárat meg kell hosszabbítani. A repülőtér ugyanakkor egy pályával is biztonságosan tud üzemelni.

A fuga lecserélésétől azt is várják a szakemberek, hogy kevesebb fagyás miatti repedést és töredezést kell javítani az idei téli szezon végén, mert nem szivároghat a betontáblák közé a víz, mint a korábbi tömítőanyag esetében, ami kevésbé bírta az időjárás változásait, valamint a több tíz, vagy akár több száz tonnás repülőgépek súlyát és könnyen felszakadt a helyéről.

A BA Zrt. a két hétig tartó pályazár alatt egy sor egyéb karbantartást is elvégez: a vízelvezető csatornák tisztítása és a fénytechnika ellenőrzése mellett a pálya melletti biztonsági sávban a füvet is lekaszálják. Utóbbi azért is fontos, hogy csökkenjen a repülőgépek madárral történő ütközésének lehetősége, hiszen a kis magasságú aljnövényzetben kevésbé bújnak meg azok a kistestű rágcsálók, amik odavonzzák a ragadozó madarakat.

A repülőtér összes beton burkolatú forgalmi területén, vagyis a futópályák mellett a gurulóutakon, forgalmi előtereken, repülőgép állóhelyeken ezt az új fugát építi be a BA - mondta Stephan Schattney műszaki igazgató. A teljes munka 2019-ig tart, hiszen a folyamatos repülőgép forgalom mellett csak szakaszokban lehet dolgozni.

Címlapkép forrása: Shutterstock.