Egyre furcsább krimi zajlik a pesti belvárosban - meglepő részletek derültek ki

Egyre valószínűbb, hogy önbetörés történt, de legalábbis egy belső ember segítette az egyik letelepedési kötvényekkel üzletelő cég, az Arton Capital irodájába betörőket. Az elkövetők pontosan tudták, hol van a falba épített széf, benne rengeteg készpénzzel, valamint a kötvényüzlettel kapcsolatos fontos dokumentumok, amiket szintén elvittek - derítette ki az Index.

Saját kulccsal mentek be, ismerték a riasztó kódját, és pontosan tudták, mit és hol keressenek azok, akik áprilisban több százmillió forint értékű eurót, 150 millió forintnyi készpénzt, valamint rengeteg fontos iratot vittek el a letelepedési kötvényekkel kereskedő Arton Capital Kft. budapesti - az Ó utca és a Hajós utca sarkán lévő - irodájából - értesült az Index.

A cég jellegéből, a kiterjedt nemzetközi ügyfélköréből fakadóan az sem életszerűtlen teória, hogy a betörés mögött külföldi titkosszolgálat áll, ám ez esetben is szükség lehetett belső segítségre - jegyzi meg cikkében az Index. Az biztos, hogy a betörők alapvetően nem, vagy nem csak a pénzre utaztak.

Nyomoztak, nincs gyanúsított

Bár nem mindennapi betörésről van szó, a rendőrség, amely honlapján sokszor egy szimpla lopásról is hírt ad, be sem számolt erről az esetről, arról elsőként a 24.hu írt. Most az Index arról ír, hogy a több mint fél éves nyomozás után sem derült ki semmi, nincs gyanúsított.

Az Arton főnöke, a bolgár származású Balogh Radosztina egykoron Rogán Antal egyetemi évfolyamtársa volt. Az Arton Capital kivételezett helyzetben volt, míg más kötvényes ügynökségeknél területileg és állampolgárság alapján osztották fel a világ országait, addig az Arton bármilyen hovatartozású külföldinek intézhetett letelepedési engedélyt. A közvetítő cégek a kötvényüzleten 2013 óta legalább százmilliárd forintot kerestek.

