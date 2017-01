Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre kevesebb fuvarozó cégnek megy egyre jobban

Az Opten adatai szerint a közúti árufuvarozók árbevétele évről évre milliárdokkal növekszik, de folyamatosan csökken a szereplők száma. A szektort is utolérte a munkaerőhiány, a helyzetet pedig nehezíti, hogy egyre több uniós tagállam vezet be piacvédő szabályozásokat.

2013-ban még 12 277 darab cég volt a szektorban, miközben a tavalyi évben már csak 11 121 vállalkozás foglalkozott közúti áruszállítással. De míg négy éve csak 1 194 milliárd forint volt az összesített árbevételük, addig 2015-bán ez a szám 1 415 milliárdra emelkedett. A szektor emellett erősen szegmentált: tavalyelőtt már csak hat cégnek volt 10 milliárd feletti árbevétele, míg 218 darab 1 milliárd és 10 milliárd forint közötti teljesítményt mutatott, derül ki az Opten céginformációs szolgálat projektmenedzsere, Hantos Zoltán által ismertetett adatokból.

Közúti árufuvarozással foglalkozó cégek Magyarországon 2013 2014 2015 2016 Működő cégek száma (db) 12 277 12 133 11 756 11 141 Cég megszűnések aránya (%) 6,09 7,45 9,33 8,39 Végrehajtás alatt álló cégek aránya (%) 13,59 12,47 10,36 11,10 Nettó éves árbevétel (eFt.) 1 194 475 133 1 341 747 776 1 415 024 188 nem lezárt év Alkalmazotti létszám 56 186 58 538 60 955 63 375

Forrás: Opten céginformációs szolgálat

Hantos azt is közölte, 2015-ig emelkedett, majd 2016-ban enyhén csökkent a cégmegszűnések száma. Ugyanígy csökkent a végrehajtás alá került vállalkozások száma, de az arány így is nagyon magas, 10 százalék feletti. A piac átrendeződését a leginkább az mutatja, hogy a létszámadatok folyamatosan nőttek. Jelentősen meghaladta az újonnan létrehozott munkahelyek száma a megszüntetett státuszokét.

A jövőben viszont megállhat a javuló tendencia, ha a cégek nem szervezik át a belső folyamataikat. Ennek egyik oka, hogy a nyugati és régiós bérszínvonalhoz képest is alacsonyak a bérek, emellett a munkaerőhiányt már a fuvarozó cégek is érzik. Az Opten projektmenedzsere szerint a helyzetet az is nehezíti, hogy "a közúti fuvarozásban egyre jelentősebb szerepet kapnak a különböző innovatív technológiák (pl.: telematika), melyek sikeres bevezetéséhez egyre képzettebb és tapasztaltabb és ebből következően költségesebb munkaerő szükséges."

A nemzetközi piacon versenyző hazai vállalkozásoknak ráadásul újabb kihívásokkal kell szembenézniük. Eddig ugyanis a magyar cégek az olcsó munkaerőre alapozták a stratégiájukat, miközben egyre több uniós tagállamban szigorítottak a piac szabályozásán. "A jövő kérdése, hogy a szektor nagy tőkeerős szereplői hogyan fognak megfelelni ennek a kihívásnak" - zárta elemzését Hantos.