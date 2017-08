Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre nagyobb a baj az M1-esen - mit ígér az üzemeltető?

Lassan hullámvasúttá alakul az M1-es autópálya Tatabánya és Budapest közti szakasza. Rossz hír, hogy a felújításra egyelőre nincs pénz, de a tervek már állítólag készülnek. Addig marad a mérgelődés és a sebességkorlátozás.

Nincs könnyű dolga a Bécs és Budapest között autózóknak. Tatabányától egészen a fővárosig ugyanis már olyan hullámos az útburkolat, hogy csak a sebességkorlátozás betartásával lehet zötykölődni a megengedett 130 kilométer per óra helyett.

A helyzetet rontja, hogy a külső sávban folyamatosan kamionok haladnak, így egy, csapnivaló minőségű sávra szűkül az egyre növekvő forgalom. Bár korábban felröppentek olyan hírek, hogy hamarosan háromsávosra bővítik az M1-es pályáját, ez egyelőre még bizonytalan, pénz ugyanis nincs rá.

Az autópálya állapotáért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya részletes választ küldött a felújítás időzítésére és költségeire vonatkozó kérdéseinkre. Összefoglalva azt írták, hogy helyenként megszüntetik a legnagyobb kátyúkat és bukkanókat, teljes felújításra azonban nem lehet számítani.

A végleges megoldást a burkolat teljes felújítása jelentené

- ismeri el a közútkezelő.

Erre azonban jelenleg nem áll rendelkezésükre a szükséges fedezet. A társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy uniós vagy hazai forrást találjon. Ennek hiányában az úthibákra figyelmeztető jelzőtáblákat és sebességkorlátozó táblákat helyeztek el, amivel a balesetek számát szeretnék csökkenteni.

A felújítások és az azokhoz szükséges források felett nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) rendelkezik. Az országos közutak kezelőjének így csak a kátyúzási és üzemeltetési feladatok elvégzésére van lehetősége.

Lokális burkolatjavításokat folyamatosan végeznek, a nagyobb összefüggő, akár rövidebb szakaszokon teljes forgalmi sávra kiterjedő, úgynevezett nagy felületű munkálatok pedig augusztus 28-tól indultak. A torlódások elkerülése érdekében az éjszakai munkavégzést is "bevetik".

Idén azonban csak két szakaszon várható teljes felújítás - összesen 13,5 kilométeren - ezek pontos ideje azonban még nem ismert. (Olvasson azokról, akik tesznek a jobbra tartásra).

Biztató jel lehet, hogy a NIF-nél előkészítés alatt van az M1-es autópálya leromlott állapotban lévő pályaszakaszainak rekonstrukciója. Lapunk tudomása szerint a tervezési feladat műszaki tartalmát meghatározó előterjesztés véglegesítés alatt van. Ezt követően választják ki közbeszerzéssel a tervezőt, majd valamikor a kivitelezőt. A várható rekonstrukció során a teljes útburkolatot megújítják, és a forgalmi sávok száma is növekszik - vagyis remény van a kétszer háromsávos autópálya megépítésére is. Addig is marad a remény és a zötykölődés.

Ez már biztos? Teljesen felújítják az M1-es autópálya (jobb pálya) Budapest és Hegyeshalom közötti szakaszát, 16+100 km szelvénytől a 18+600 km szelvényig, mintegy 2500 méter hosszban, valamint a 28+350 km szelvénytől a 40+100 km szelvényig, mintegy 11750 méter hosszban.