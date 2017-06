Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre több készpénz kerül be az atm-ekbe

Egyre népszerűbbé válik az atm-es készpénzbefizetés. 2016 harmadik negyedévéhez képest nemcsak az automaták száma, de a befizetett összeg is a duplájára nőtt a K&H-nál - adta hírül a bank

A K&H 459 automatájának majdnem harmada, azaz 140 ATM készpénzbefizetésre is alkalmas. A bank ügyfelei 2017 áprilisig összesen 213 milliárd forintot, csak idén pedig már 50 milliárdnál is többet fizettek be ezen a

A befizetős automatákat az ügyfelek szívesen használják az esti órákban és hétvégén, amikor a bankfiókok már bezártak.

A vártnál nagyobb sikert értek el a készpénzbefizetésre alkalmas atm-ek. Ez több dologgal magyarázható: egyrészt a készpénzbefizetésre alkalmas automaták nonstop elérhetőek, másrészt a befizetett pénz azonnal megjelenik a számlán, így az összeg azonnal, akár már a hétvégén is rendelkezésre áll, harmadrészt a szolgáltatás ingyenes, negyedrészt a befizetésről azonnal sms-t küld a rendszer az ügyfélnek - mondta Rajna Gábor, a K&H banki értékesítési igazgatója.

A bank tervei szerint 2018 végére várhatóan minden fiókban elérhető lesz a szolgáltatás.