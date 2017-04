Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre többe kerül az allergia

Tavaly 2015-höz képest 20 százalékkal többet költöttek az egészségpénztári tagok allergia típusú megbetegedésekre – derült ki az OTP Egészségpénztár adataiból.

Alig egy hónapja kezdődött el az idei allergia szezon, de az OTP Egészségpénztár adatai alapján már látható, hogy a tagok egyre többet költenek a betegséget érintő szakterületekre - adta hírül a pénztár.

A két évvel ezelőtti adatokhoz képest 2016-ra a költések összege 20 százalékkal emelkedett.

Ennek egyik lehetséges oka a magánegészségügyi szektorban elérhető extra szolgáltatások növekvő száma, amelyek az egyre speciálisabb allergiavizsgálattal kezdődnek. Van lehetőség a háziorvostól beutalót kérni, sokszor azonban minél előbbi vagy éppen bonyolult vizsgálatokra van szükség. Ilyenkor többen választják a magánintézeteket, ahol a pár ezer forintostól a több tízezres allergiatesztig minden megtalálható. Ezt követően attól függően ki mit engedhet meg magának, a havi pár ezer forintos gyógyszerektől a több százezres terápiákig sokféle megoldást kínál az egészségügyi szektor az allergia karbantartására.

A kieső munkaórák miatt munkáltatók sem örülnek a szezonnak. Ebben az időszakban ugyanis átlagosan betegenként csaknem három nap mínuszt jelenthet az allergia és akár 10 százalékkal is csökken a teljesítmény, ami jelentős anyagi teher a cégeknek - derül ki egy nemzetközi tanulmányból (Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases).