Eldják az MNB rosszbankját

Pályázat eredményeként a szlovákiai APS Invesment s.r.o. követeléskezelővel kezdett tárgyalásokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő zártkörű részvénytársaság (MARK Zrt.) száz százalékának eladásáról - jelentette be hétfőn a jegybank.

Az adásvételi szerződés megkötése és az ügylet zárására június végére várható, addig további részleteket feltehetően nem közöl az MNB.

Az MNB 2014 novemberében alapította a MARK Zrt.-t azzal a céllal, hogy a pénzügyi intézmények stabilitása, hitelezési képességük és hajlandóságuk erősítése érdekében felgyorsítsa a banki mérlegek tisztulását.

Akkoriban a vállalati problémás hitelek aránya évek óta 20 százalék felett volt, miközben a portfóliótisztítás piaca gyakorlatilag nem létezett. A problémás vállalati hitelállomány felét kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó követelések adták, miközben a teljes kereskedelmi ingatlanhitel-állomány fele problémásnak volt minősíthető.

A jegybank célzott intézkedésekkel segítette a portfóliótisztítást. A problémás kereskedelmi ingatlankitettségekre vonatkozó rendszerkockázati tőkepuffer bejelentése a bankokat a portfóliók tisztítására sarkallta, míg egy nagybank szanálása során is leválasztották a rossz portfóliót. A MARK Zrt. keresleti oldalról segítette a piacot. A MARK Zrt. megalapításával az ilyen célra szakosodott befektetők körében a magyar nemteljesítő kereskedelmi célú hitelpiac iránti érdeklődés nagymértékben nőtt, a hazai bankok számára pedig egyértelművé vált, hogy nem tudják és nem is érdemes tovább halogatni az érdemi portfóliótisztítást.

A MARK Zrt. európai precedenst teremtett az Európai Bizottság által jóváhagyott árazási módszertanával, mely növelte a transzparenciát a piacon - hangsúlyozta az MNB.

A vállalati nemteljesítő hitelek aránya a 2015. év eleji 23 százalékról 2016 végére 11 százalékra csökkent, a nemteljesítő kereskedelmi ingatlanhitelek esetében a korábbi 48 százalékról 24 százalékra csökkent az arány - ismertete az adatokat a jegybanki közlemény.

A vállalati nemteljesítő hitelek arányának erőteljes mérséklődésével a MARK Zrt. megalapítása tevékenyen járult hozzá a sikeres hitelezési fordulathoz - állapította meg az MNB. A kedvező piaci folyamatok mellett a problémás eszközök kitisztulása a piac által vezérelve is gyorsan megvalósulhat, ahol a MARK Zrt. magántulajdonban is tovább tudja támogatni a portfóliótisztítást. A Magyar Nemzeti Bank már a MARK Zrt. indulásakor egyértelművé tette, majd azóta többször megerősítette, hogy átmenetileg avatkozik be a piacon és megfelelő időben üzleti alapúvá fogja formálni a társaságot.

Mindezek következtében a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a MARK Zrt. makroprudenciális eszköztárból való rendezett kivezetése mellett döntött, a Pénzügyi Stabilitási Tanács pedig ennek megfelelően felhívta az MNB igazgatóságát, hogy tegye meg az ehhez szükséges lépéseket zártkörű meghívásos pályázat kiírásával. Az eljárásban kizárólag olyan követeléskezelési üzleti tapasztalatokkal rendelkező szakmai befektető szervezetek vehettek részt, melyek az átláthatóság követelményének maradéktalanul megfeleltek és a korábban lefolytatott piaci konzultáció során indikatív ajánlatot tettek - hangsúlyozta a jegybank.