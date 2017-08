Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elérte Magyarországot a vész - újabb alapvető élelmiszerek drágulnak

Az elmúlt hónapokban a nőni kezdett a vaj és a tejszín ára a boltokban. Várhatóan a tejfölért is érdemben többet kell majd adni. Jó hír is van: a tej ára ugyanis csak lassan emelkedik, sőt ismét megjelentek a boltokban a szuperolcsó szlovák uht tejek is.

Az utóbbi hónapokban - tízéves csökkenés után - az egekbe szökött az étkezési vaj ára az európai piacokon. A kontinensen mérvadónak számító Németországban a vaj tonnánkénti nagykereskedelmi ára már 6800 eurónál jár - év elején még ennek csak a felét kérték a tejüzemek - és az elemzők szerint a folyamatnak még egyáltalán nincs vége

Hasonló mértékű árugrást produkált a tejszín is - és hozzájuk hamarosan felsorakozhat a tejföl is. Az utóbbi esetében január óta egyelőre csak 10-15 százalék a drágulás mértéke, az év végéig összejöhet a 30 százalék is. Ez érzékenyen érintheti a magyar fogyasztókat, hiszen a hungarikumnak számító tejfölből sokkal többet vesznek itthon, mint vajból.

A tejzsírból készülő termékek ára egyhamar várhatóan nem csökken - sőt nagyon valószínű, hogy többé már soha nem lesznek olyan olcsók, mint tavaly - mondta Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetője a Napi.hu-nak. A nyári kánikula elmúltával kissé mérséklődhet az áremelkedés, mivel a tejhozamok nőnek majd - magyarul várhatóan több tejet adnak a tehenek az őszi hetekben. A szakember korábban a Vasárnap reggelnek elmondta, hogy a magyarok kevés vajat vásárolnak. Amíg a franciák évente átlagosan 8 kilót fogyasztanak fejenként egy évben, addig több mint hat kilót, az uniós átlag 3,8 kilogramm, míg a Magyarországon csupán 1,4 kilogramm.

Magyar értékesítési árak (33. hét, Ft/kg) Megnevezés 2016 2017 Változás (%) Vaj (adagolt) 1 215,8 1 552,7 +27,7 Tehéntúró 532,0 635,7 +19,5 Tejföl 346,3 424,8 +22,7 Natúr joghurt 221,3 254,8 15,2 Trappista sajt 890,3 1 144,3 +28,5

Nem csak a vaj, hanem alapanyaga, a tejzsír és a tejszín iránt is gyorsan nő a kereslet - írta korábban a hvg.hu. A 40 százalékos tejszínért az európai piacokon ma majdnem a dupláját adják - kilónként csaknem 3 eurót - a tavalyi árnak. A sajt tőzsdei ára szintén szárnyal: 2016 első felében még 2,8 euró volt, ma már közelebb van a 4 euróhoz.

Eközben tejből - és főleg sovány tejporból - egyáltalán nincs hiány -, igaz a túltermelés nyomán Európa-szerte már lassan csökken a tehénállomány. A magyar piacon a tej literenként átvételi ára idén júliusban 90 forint körül alakult, ám ez még mindig az önköltség alatti szint - igaz, az átvételi ár tavaly még 70 forint körül járt. A magyar tehenészetek jelentős részben exportra szállítanak, ugyanis a külpiacokon akár 120 forintot is megadnak egy liter tejért. A Napi.hu olyan esetről is hallott, amikor egy magyar cég literenként 140 forint felett szállított tejet külföldi partnerének.

Eközben a magyar piacon ismét megjelent az olcsó szlovák ultrapasztőrözött uht (ultra high temperature treated - igen magas fokon hőkezelt) tej. A dömpingáron kínált szlovák tej általában 15-20 százalékkal olcsóbb a magyar termékeknél, így újra tejháborús hetek-hónapok jöhetnek.

Értékesítési árak (33. hét, Ft/kg) Megnevezés 2016 2017 Változás (%) Edami sajt Németország 822,0 1 087,1 +32,3 Lengyelország 885,82 1 058,0 +19,4 Ömlesztett vaj Németország 1 104,3 2 022,2 +83,2 Szlovákia 1 182,3 1 477,0 +24,9 Sovány tejpor Németország 567,7 551,9 -2,7 Lengyelország 529,1 522,3 -1,3 Uht tej Lengyelország 112,3 126,5 +12,7 Szlovákia 91,6 120,9 +32,0

A zsíros tejtermékek - tejföl, tejszín,vaj - árának megugrását követheti a félkemény sajté is. A magyar boltokban kapható sajtok fele ugyanis ma már Németországból származik, így az ottani drágulás hamarosan itthon is érzékelhető. A tejből készült termékek drágulását a részben tejet tartalmazó tejfölhelyettesítő "fölök" és margarinok részben ellensúlyozhatják, azokból ugyanis továbbra is túltermelés van.

Európában olyan rossz a helyzet, hogy karácsonyra egyes tejipari termékekből, többek közt a vajból, hiány alakulhat ki - számolt be Peder Tuborgh, a dán Arla Foods vezére jóslatáról a CNBC híre alapaján a Portfolio . A szakember szerint komoly tejipari válság leselkedik Európára. Az előző két évben ugyanis az alacsony tejárak nyomán visszafogták a termelést. A probléma pedig még nem múlt el.

