Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elindult a bankolás új korszaka

Jól áll a CIB Bank tavaly indított digitalizációs programja: az első lépcsőben bevezetett mobilalkalmazást már több mint 126 ezer ügyfél használja. A nyáron elindított, az appon keresztül teljesen online igényelhető személyi kölcsön már az első hónapban az összes folyósítás 8 százalékát adta - adta hírül a pénzintézet.

Már 126 ezer felhasználónál jár a CIB Bank tavaly bevezetett mobilalkalmazása. Az applikáció legutóbbi frissítésével idén nyáron lehetővé vált a személyi kölcsön teljesen online igénylése is: az ügyfelek személyre szóló ajánlatot kapnak az applikációban, és ha érdekli őket a lehetőség, néhány lépésben igényelhetnek személyi kölcsönt az ajánlatban szereplő összeg erejéig. A folyamaton végighaladva akár kevesebb, mint 7 perc alatt megtörténik az automatikus bírálat és az igényelt hitelösszeg folyósítása az ügyfél CIB Banknál vezetett bankszámlájára.

A szolgáltatás indításának első hónapjában az összes személyi kölcsön folyósítás 8 százaléka az applikáción keresztül történt, így a bank 400 ezer percet takarított meg ügyfeleinek és magának: ennyivel gyorsabb a mobilalkalmazáson keresztüli igénylési folyamat, mint a hagyományos.

A bank elindította reszponzív internetbanki felületét, a CIB Bank Online-t is, amely ugyanazt a felépítést és funkciókat követi, amelyeket az applikációban már megszerettek az ügyfelek. Az átállás fokozatos, az új online felület egyelőre párhuzamosan fut a már megszokott CIB Internet Bankkal: amíg annak összes funkciója nem válik elérhetővé az új internetbankban, addig természetesen azt is használhatják az ügyfelek.

Júliusban a CIB megkezdte a papírmentes pénztári ki- és befizetés bevezetését is, ez már 10 fiókban elérhető el, az év végéig a teljes hálózatra kiterjesztik. Az ügyfelek a tranzakció egyes lépéseit egy tableten intézhetik.

Fontos tapasztalat, hogy sokan vannak, akik tartanak az online igényléstől, ezért továbbra is fontos szerep jut a bankároknak, akár a bankfiókban, akár a telefonos ügyfélszolgálaton, akik végig segíteni tudják az ügyfeleket pl. a mobilalkalmazáson keresztüli személyi kölcsön igénylés során - mondta Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

A CIB 2018 tavaszán tervezi elindítani a bankfiók látogatása nélküli számlanyitást és személyi kölcsön igénylést új ügyfeleknek is. Ehhez egy olyan megoldás létrehozása szükséges, amely lehetővé teszi a távoli ügyfélazonosítást valós idejű videókapcsolaton keresztül, illetve meg kell oldani a hagyományos bírálati folyamat kiegészítését is. A pénzintézet - szintén a jövő évben - a szerződések aláírásánál is elkezdi bevezetni a papírmentes ügyintézési folyamatot - mondta Ákos Tamás.

(Képünk illusztráció.)