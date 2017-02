Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elmaradt a várakozásoktól a Mol

A Molnak nem sikerült újabb pozitív meglepetést okozni a tavalyi év utolsó három hónapja mind a 140 milliárdos EBITDA, mind az 59,3 milliárdos üzleti eredmény és a 43,5 milliárdos adózott eredmény tekintetében is elmaradt a várakozásoktól.

A 2016-ra kitűzött célokat a gyorsjelentés szerint szinte maradéktalanul teljesítette az olajtársaság, leszámítva a Next Downstream program 150 millió dolláros megtakarítási programját, ami mindjárt el is árulja, hol csúszott el a negyedév az elemzők várakozásaihoz képest. A Mol 2,15 milliárd dolláros tiszta EBITDA-t ért el az egész tavalyi évben, ami jóval meghaladta az eredetileg kitűzött 2 milliárdos célt. Ezt azonban a társaság tavaly novemberben megközelítőleg 2,2 milliárd dollárra emelte, amit szó szerint értve az elemzők többsége várt is a cégtől. Így nem meglepő, hogy az utolsó negyedév 43,5 milliárd forintos részvényesekre jutó adózott eredménye 35 százalékkal elmaradt a várakozások 53,5 milliárd forintjától. Az idei évre kitűzött cél újra 2 milliárd dollár lett.

Nem jöttek be a várakozások

A 140 milliárdos tisztított, újrabeszerzési árakkal számolt EBITDA sem éri el a 151,3 milliárdos várt értéket, ahogy az üzleti eredmény kis híján 60 (59,3)milliárdja is 16 százalékkal kevesebb lett mint a várt 70,5 milliárd forint.

Így nem lett meg az egész évi kerek 3 ezer forintos részvényenkénti eredmény sem. Az egyébként akkor pozitív meglepetést okozó előző negyedév 743 forintjához - a többi negyedév még ennél is magasabb részvényenkénti eredményt hozott - képest csupán 484 forinttal gazdagodtak a részvényesek 2016 utolsó három hónapjában. Ez összesen 2872 forintot jelentett egész évre, ami azonban még így óriási javulás ahhoz képest, hogy az előző évben a leírások miatt ennél valamivel nagyobb de negatív eredményt volt kénytelen elkönyvelni.

Jól alakult a kitermelés

A negyedévben az elmúlt időszakban sokszor csalódást keltő kutatás termelés üzletág most kitett magáért és 55,4 milliárd forintos éves összehasonlításban 27 százalékkal növekvő tisztított EBITDA-val járult hozzá a társaság teljesítményéhez. A jó eredményt a magasabb kitermelési mennyiség és a negyedévben emelkedő olajárak támogatták. A Mol 112 ezer hordóra növelte napi kitermelését az eredeti 110 ezer hordós célt felülteljesítve miközben sikerült a hordónkénti kitermelési költséget 6,7 dollárra leszorítania.

Az olajtársaság az idénre is a 110 ezer hordós napi kitermelési szintet célozta meg.

Gyengébb lett a downstream

Az elmaradás egyértelműen a máskor olyan jól teljesítő downstream üzletágnak volt köszönhető. A tavalyi év hasonló időszakához képest 21, a különösen jó előző negyedévhez képest pedig 27 százalékos elmaradást jelentett a 84 milliárd forintos EBITDA. Az elemzők ettől az üzletágtól 94 milliárd feletti teljesítményt vártak.

A csalódást keltő downstream eredményt a részvényesek az üzletág három része közül kettőnek, a kiskereskedelemnek és a petrolkémiának tudhatják be. A finomítás hozta az előző negyedévi szintet, ha a tavalyi magasabb marginkörnyezetben elértet nem is. A kiskereskedelm éves összehasonlításban ugyan javult 12-ről 19 milliárd forintra EBITDA szinten, de a szezonalitás miatt ez még mindig jóval elmaradt az idei harmadik negyedév 31 milliárdos egyébként kiemelkedő teljesítményétől.

A szezonalitásnál több gondja volt azonban a petrolkémiának ahol tervezett és nem tervezett leállások is tarkították az év utolsó három hónapját miközben a margin is csökkent. Így ez az alüzletág a tavalyi 38 és az előző 35 milliárd helyett csupán 19 milliárd forinttal járult hozzá az eredményhez részben meg is magyarázva az eltérést az elemző várakozások és a megvalósult számok között (a gázüzlet sem hozta a várt szintet, itt 4 milliárd forint elmaradás mutatkozott az előrejelzett 18,6 milliárdhoz képest).

A Molnak így 2016-ra kitűzött céljai közül a Next Downstream Program által vállalt 150 millió dolláros megtakarítás nem is sikerült, ezzel együtt a 2017-es cél még ambiciózusabb lett, 160 millió dollárra nőtt.

Régi-új célok

A célokat nyilvánvalóan meghatározó idei évre vonatkozó kitekintésben a Mol 40-60 dollár közötti olajárral, 4-5 dollár között alakuló finomítói marginnal és 4-500 euró tonnánkénti petrolkémiai árréssel számol. Ehhez a már említett 2 milliárdos EBITDA és 1,2 milliárdos beruházás cél társul, ami tavaly egymilliárd dolláros szinten alakult. A társaság a 2-es érték alatt akarja tartani nettó adósság és EBITDA hányadosát (most 0,97) és pozitív tartományban a szabad pénzáramlást (ez tavaly 937 millió dollár lett).

A Mol céljait tekintve látható, hogy rövidtávon nem várható nagy növekedés a részvénytársaságnál. A társaság elemzői prezentációjában hitet tesz a növekvő osztalék mellett amit a tavalyi 2 százalékos részvénybevonás is támogatott és aminek fenntartására a Mol állítása szerint 35 dolláros olajár mellett is képes lenne. A 2017 várható események között ugyanakkor a prezentáció megemlíti az idén nyáron lejáró Mol részvényre cserélhető CEZ kötvényeket is. Ez mint várhatóan likviditást fokozó esemény szerepel ami azért azt jelzi, hogy talán nem lesz hiány eladókban a közlejövőben.



(A szerző rendelkezik Mol részvényekkel)