Elszomorította több vásárlóját a Tesco - reagált a cég

Néhány vásárló kiakadt azon, hogy a Tesco több buszjáratát megszünteti. A boltlánc a kihasználtságra hivatkozik, és kiegészítette az eredeti közleményét, aminek az esztergomiak örülhetnek.

"Nagyon szomorú, nem tudok Tescóba járni", "Siófok? De miért??? Tiszta vicc!", 'Én sajnálom, mert elég sokan használták, főleg az idősebbek" - többek között ilyen kommenteket írtak a Tesco Facebook-oldalára a vásárlók, miután a boltlánc bejelentette, hogy megszünteti egy rakás ingyenes buszjáratát.

A Tesco azt közölte, hogy február 1-től megszűnik az esztergomi, a jászberényi, a nyírbátori, az oroszlányi, a siófoki, a székesfehérvári, a salgótarjáni áruházba járó busz, valamint a miskolc-avasi áruház járata is. Ezt megelőzően - január 1-től - pedig törölték szarvasi, a csepeli, a mohácsi, a Budapest Váci úti áruházba közlekedő járatot, a nagykanizsai bolthoz pedig nem kanyarodik be a helyi járat.

A kihasználtság a ludas

Megkérdeztük a Tescótól, miért törölték a szóban forgó járatokat, a válaszból leegyszerűsítve kiderül, hogy az alacsony kihasználtság miatt lépett a társaság.

Válaszukban azt írták: "Folyamatosan felülvizsgáljuk folyamatainkat, így az áruházainkat kiszolgáló ingyenes buszjáratainkat és azok útvonalát is. A 2015 áprilisában létrejött egységes Tesco Európa vállalatirányítási rendszer keretében megvizsgáltuk és optimalizáltuk ingyenes vásárlói buszjáratainkat, így az említett áruházaknál üzemeltetett Tesco ingyenes járatok is áttekintésre kerültek. A buszkihasználtsági felmérés tapasztalatát illetve a változó lakossági szokásokat is figyelembe véve alakítottuk ki az új járatrendszerünket és a menetrendet."

Közölték azt is, hogy "2017. február 1. után csak egyéni utazással tudják vásárlóink a Tesco jászberényi, miskolc-avasi, nyírbátori, oroszlányi, salgótarjáni, siófoki, székesfehérvár-aszalvölgyi áruházát megközelíteni, ugyanakkor az áruházak továbbra is elérhetők a helyi járatokkal".

Kavarodás Esztergomnál

A buszjáratok törléséről szóló eredeti Tesco-közleményben csak annyi szerepelt, hogy megszűnik az esztergomi járat. Később azonban a cég a nekünk adott válaszában és a saját oldalán is pontosította az esztergomi helyzetet, ott ugyanis két járat működik.

Ezek körül csak az egyik, az áruház és Párkány között közlekedő buszt törlik. A másik, a bolttól a Pilismaróti Vám felé járó ingyenes busz továbbra is megmarad, emellett az esztergomi egység a cég szerint a helyi járatokkal is elérhető.