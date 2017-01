Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyivel nőttek a fizetések a boltokban - az illatszeres vagy az italboltos keres jobban?

Az illatszerboltokban már kétszáznegyvenezer felett jár az átlagfizetés, miközben tavaly október-novemberben még 200 ezer alatt volt. A legtöbbet és a legkevesebbet kereső eladók átlagbére között 100 ezer forint a különbség. Még a kínai piacokon is nőttek a bérek - írja a Blokkk.com.

A Központi Statisztikai Hivatal beszámolója szerint 2016. novemberében a boltokban, áruházakban fizikai munkát végző eladók, pénztárosok, árufeltöltők havi bruttó átlagkeresete szépen emelkedett, hiszen januárhoz képest 25 ezer forinttal nőtt novemberre, túllépve a 179 ezer forintot. Ez átlagosan 16 százalékos emelkedést takar, miközben a bolti kiskereskedelem növekedési üteme 5 százalék alatt mozgott - olvasható a szakportál elemzésében.

Ahol a legtöbbért tartották a markukat

Folyamatosan, hónapról-hónapra változik a bérrangsor, hiszen közben egymással is versenyeznek az egyes boltosok. Emelni viszont nem tud mindenki egyformán, a leginkább lemaradt élelmiszerboltokban van erre a legkevesebb esély, mivel itt aztán árgus szemekkel figyeli az árcédulát a vásárló. A nagyobb minimálbért is itt lesz a legnehezebb kigazdálkodni.

Három áruterületen - illatszer, bútor, sportszer - 200 ezer forint fölé ugrott a havi bruttó átlagkeresete az eladóknak 2016-ban. A 170 ezer forint kiskereskedelmi átlag felett a vizsgált 20 bolttípus közül csak hatan voltak, a többiben csak kevesebbre futotta. A legjobban fizető illatszerbolt és a legvékonyabb borítékot adó húsbolt között 100 ezer forint a különbség.

A legnagyobb béremelést az illatszerboltok dolgozói könyvelhették el 2016-ban, ami meglepően sok, hiszen az átlagosan 57 ezer forint, 30 százalékos növekedést jelent. Jóval vastagabb lett a boríték a bútorboltokban is, a negyvenezer forint egyáltalán nem mondható kevésnek ebben a körben. Az úgynevezett élelmiszer vegyes üzletek hasonló nagyságrendű bérnövekedése mögött a nagy nemzetközi áruházláncok állnak, a diszkontok, hipermarketek, nagy szupermarketek ebbe a körbe tartoznak.

A bérrangsor közepén a különféle iparcikkárusok tömörülnek, ahol év közben 5-15 ezer forint körül szóródtak a béremelések.

Nem változott az, hogy a bérrangsor alsó fertályában az élelmiszer szakboltok állnak. Ezek többsége jellemzően hazai kisvállalkozás, így ebből is kitűnik, minél kisebb a boltos, annál nehezebben tudott eddig is bért fizetni.

A KSH adatai szerint a boltok eladóinak bérrangsora a 2015. évi fizetésekhez mért változásokkal együtt a következő:



Bolttípus 2016. november 2016. január Béremelés (bruttó, forint) 1 illatszer 243.747 186.512 + 57.235 2 bútor 208.462 168.336 + 40.126 3 sportszer 202.383 199.839 + 2.544 4 élelmiszer vegyes 197.345 156.201 + 41.144 5 autószalon 184.859 168.154 + 16.705 6 italbolt 179.821 168.079 + 11.667 7 könyves 164.251 149.571 + 14.680 8 ruhás 163.979 153.955 + 10.024 9 benzinkutas 162.929 158.312 + 4.617 10 óra, ékszer 157.722 152.798 + 4.924 11 játék 153.860 150.037 + 3.823 12 híradástechnikás 151.333 145.767 + 5.566 13 használt cikk 149.316 148.450 + 866 14 ruhás piaci árus 145.750 139.148 + 6.602 14 élelmiszer szakbolt 145.439 140.029 + 5.410 16 dohányárus 143.698 138.529 + 5.169 17 zöldséges 141.626 137.881 + 3.745 18 pékárus 140.848 135.701 + 5.147 19 halárus 138.667 130.778 + 7.889 20 húsbolt 137.996 133.581 + 4.415

Forrás: Blokk.com, KSH

Nyilvánvaló, hogy 2016-ban a béremelés motorja a munkaerőhiány volt, ami előreláthatóan marad még egy darabig a boltban is, de máshol is.

2017-ben sokaknak nehéz lesz kifizetniük a minimálbért, miközben a munkaerőhiánnyal is küszködni kell. A kiskereskedelemben egyébként nem mindenütt kötelező a nagyobb szakmai (garantált) bérminimum megadása, például az élelmiszerboltban illatszerboltban, híradástechnikai boltban igen, de a zöldséges, ruhás, vagy könyvesboltban már nem. Ez is okoz majd némi felfordulást. Figyelembe kell venni persze azt is, hogy eddig sem a minimálbér és a szakmai bérminimum volt a döntő tényező a béremelésekben, hiszen akkor nem lenne a sor végén az élelmiszerbolt.