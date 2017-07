Erre büszkék lehetnek a magyar cégek

A felszámolások, kényszertörlések és végelszámolások száma is csökkent idén a tavalyi első negyedévhez képest a Magyarországon működő vállalatok körében – derül ki a Bisnode Magyarország Kft. elemzéséből.

Kovács Bertold, 2017. július 5. szerda, 10:12

Három éves sorozatot folytatva az idei első negyedévben tovább csökkent a kényszertörlések és a felszámolások száma, idén fogyásnak indult a végelszámolások mennyisége is, ami a tavalyi első negyedévben még 782-vel nőtt - közölte elemzésének eredményeit a Bisnode. Szintén csökkent a csődeljárások száma, de Magyarországon nem jellemző a gyakorlat, tavaly mindössze 50 ilyen eljárás indult.

Legnagyobb ütemben a felszámolások száma csökkent, amely a 2014-ben tapasztalt 4508-as szintről az idei első három hónapra közel a harmadára, 1514-re csökkent, de szintén látványos a csökkenés a kényszertörlések számában: ez a mutató a 2014-es időszakban csaknem 9700 volt, azóta viszont 4528-ra csökkent negyedéves viszonylatban.

A felszámolások és csődeljárások cégszámhoz viszonyított mutatója szintén jelentős javulást tud maga mögött. Ez az arány két év alatt tudott a felére csökkenni, idén mindössze a cégek 1,43 százaléka került ilyen eljárás alá.

Kik vannak veszélyben?

A legkisebb bedőlési kockázatú iparágak nem változtak. Az élen továbbra is a humán-egészségügyi, szociális ellátó szektor áll, ahol a cégeknek mindössze 0,27 százaléka dől be. Legnagyobb javuláson a közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítási iparág ment át, ahol 0,79 százalékos javulást követően már csak a cégek 0,37 százalékát érinti a bedőléssel kapcsolatos eljárás. A tíz legbiztonságosabb iparágban a gépipart és egyéb feldolgozóipari tevékenységeket kivéve minden szektorban csökkent a bedőlt cégek aránya.

A legkockázatosabb iparágak terén apróbb változások történtek a tavalyi évhez képest, a 2016-os 21. helyről került be a tíz legkockázatosabb szektor közé a vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj feldolgozás és szintén új szereplője a listának a textilipar. Továbbra is a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásban dől be a legtöbb cég, 2,39 százalékuk, ami arányában csaknem tízszer annyi, mint a legbiztonságosabb iparágban. Ezen a listán is javítani tudtak a szereplők az új belépő vegyiipar kivételével. (Ettől tartanak a magyar cégek.)

Vegyes képet láthatunk az egyes megyékben bedőlt vállalatok arányában. Nem meglepő módon az ország keleti részében nagyobb ez az arány, a csúcson Heves megye áll 3,31 százalékos mutatóval. Jelentős javulást ért el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amely 1,67 százalékos bedőlési arányával már csak a negyedik legkockázatosabb megye. Az országban Budapest kivételével minden megye javulást mutatott.

