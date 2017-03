Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre figyeljen, ha pereskedne az adóhatósággal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jelenlegi jogszabályok szerint a per ideje alatt is végrehajtást vezethet a vállalkozásokkal szemben, így hiába nincs igaza a hatóságnak, a vállalkozás nehéz helyzetbe kerülhet. Vannak lehetőségek azonban arra, hogy a véletlen, tévedésből megbüntetett cégek túléljék a jogi huzavonát: kérhetik a végrehajtás felfüggesztését, de az is nagyon fontos, hogy minden határidőra odafigyeljenek - írja közleményében a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Hiába nyer meg egy vállalkozás egy pert az adóhatósággal szemben, ha még az ítélethirdetés előtt csődbe megy. Márpedig ez nem egyedi eset az ügyvédi iroda tapasztalatai alapján. Mindennek az alapja az, hogy az adóhatóság adótartozást megállapító, másodfokú határozata jogerős és végrehajtható. Vagyis a megállapított és felettes szerv által jóváhagyott adótartozást a NAV akkor is végrehajthatja, ha az adózó azzal nem ért egyet és a határozat ellen bíróságon kér jogorvoslatot.

Nem könnyíti az adózók helyzetét, hogy az adóhatóságnál külön apparátus és külön erre a célra kiépített informatikai rendszer figyeli a határozat végrehajthatóvá válásának dátumát. Nem ritka, hogy a hatályba lépés utáni első napon inkasszót hajt végre. Mivel a végrehajtás elrendeléséről az adóhatóság az adózót nem köteles értesíteni, így az adózó nem egyszer abba a kellemetlen helyzetbe kerülhet, hogy amikor bankszámlájáról kifizetést akar teljesíteni, arra nincs fedezet. Magyarországon pedig kevés olyan vállalkozó van, aki kigazdálkodhatna egy ilyen veszteséget.

Így védekezhet

Az adóhatóság elleni per megindításakor a keresetlevelében az adózó kérheti a bíróságtól a végrehajtás felfüggesztését. Ha ennek a bíróság helyt ad, úgy a bíróság ítéletéig a végrehajtás nem foganatosítható. Viszont azt fontos tudni, hogy bírója és bírósága válogatja, hogy milyen indokok alapján és hogyan érhető el a felfüggesztés.

De nem elég a kérelem beadása, ugyanis a kereset indítására az adóhatósági határozat kézbesítésétől számított 30 nap áll rendelkezésére, de a határozat a tizenhatodik napon végrehajthatóvá válik. Tehát az ennél később beadott kereseteknél, hiába dönthet a bíróság a végrehajtás felfüggesztéséről, addigra az adóhatóság a végrehajtást már elrendelte - írja közleményében Barta Péter, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda munkatársa.

Az egyszeri levonás vagy végrehajtás helyett igényelhető részletfizetés vagy fizetési halasztás. A kérelmek elbírálása viszont egyedül az adóhatóságon múlik, ritkán fogadják el őket.

A fenti megoldásokkal mind időt nyerhetnek a vállalkozók. Ha a bíróságon nem is tudják érvényesíteni az érdeküket, az elbírálás ideje alatt a végrehajtás nem foganatosítható. Ráadásul ezek a határozatok mind-mind külön megfellebbezhetők, aminek ideje szintén lélegzetvételnyi lehetőséget nyújt az adózónak. És mikorra minden lehetőség kimerült, addigra jó esetben az adózó eljuthat oda, hogy legalább az első tárgyalásra sor kerüljön.

Főként a tisztes adózok maradhatnak így életben

Előfordulhat, hogy az adóhatóság úgy hajt végre, hogy annak nincsen jogi alapja. Ennek hátterében lehet adminisztrációs hiba, vagy bármi más ok miatt a NAV olyan időszak alatt nyújt be inkasszót az adózó számlájára, amikor a végrehajtást a jogszabály szerint felfüggesztették.

Ugyan az adóhatóság ezen intézkedése ellen, leginkább végrehajtási kifogás formájában, jogorvoslat kérhető, ennek elbírálása időt vesz igénybe. Nem egyedi eset, hogy ezen idő alatt az adózó üzleti lehetőségektől esik el, végső soron akár felszámolási eljárás alá is kerülhet. Ha be is bizonyítja ártatlanságát és igazát, a végrehajtásból eredő károk megtérítésére vajmi csekély az adózó esélye.

Meg kellene vizsgálni a jogszabályt

Egy kicsit tágabb perspektívából nézve a kérdést: nem biztos, hogy hatékony az a jogi környezet, amely nem ad stabil lehetőséget az adózónak arra, hogy bíróság előtt érvényesítse az adóhatóságtól eltérő véleményét, és amely sokkal inkább alkalmas az adózó idő előtti kivéreztetésére. Érdemes lenne a jogalkotónak megfontolnia, hogy ezen helyzet fenntartása indokolt-e - véli Barta.

Egyelőre nem látszik, hogy a NAV változtatna a gyakorlatán, vagy módosítanák a végrehajtások jogi környezetét. Azonban a vállalkozóknak a jövőben még jobban oda kell figyelniük, mert a digitalizáció révén hamarosan újabb elemmel bővül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feketegazdaság elleni eszköztára. A szaktárca már dolgozik az újabb intézkedésen, így a cégek számlázását is bekötik majd az adóhivatalhoz.