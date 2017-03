Erre még nem volt példa Magyarországon - furcsaságok az 500 milliárdos tender körül

Ez a mostani még 80 milliárddal nagyobb annál a 420 milliárdos keretközbeszerzésnél, amely kapcsán tavaly áprilisban az OLAF-hoz fordultam, mert az alapos az gyanúm támadt, hogy Orbán strómanjai viszik el a munkákat. 2016 augusztusában - a gyanúmat megerősítve - már arról számolt be a sajtó, hogy Mészáros Lőrinc cége, illetve a Duna Aszfalthoz köthető vállalkozások is a finisébe jutottak a hatalmas viziközműtendernek. Információim szerint az OLAF is vizsgálja az ügyet