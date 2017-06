Erre nagyon figyeljen, ha levelet adna fel a postán!

Újabb szabályozást hozott a Magyar Posta, ami a levelek feladását illeti: ma már nem lehet akkora levelet küldeni, ami nem fér be a postaláda nyílásán. Így bizonyos interneten rendelt nagyobb termékeket már kizárólag csomagként lehet feladni. A Pénzcentrum megkereste a Postát, hogyan alakították a rendszert, és melyek a legfontosabb tudnivalók.

Tavaly még a postán egy vaskos borítékot is levélként lehetett feladni, ez a jelenség viszont ma már a múlté. A Magyar Posta ugyanis januártól bevezette, hogy legfeljebb akkora borítékot lehet feladni levélként, amely még befér a postaládák nyílásán, tehát 32,4 centinél hosszabb, 22,9 centinél szélesebb, és 2,4 centinél magasabb nem lehet. A súlyhatár változatlanul 2 kilogramm maradt - emlékeztet a portál.

"Azokat a háznál kézbesítendő levélküldeményeket, amelyek alakjuk és méretük miatt nem férnek be a levélszekrényekbe, a társaság csomagként kezeli és kézbesíti. A csomagkézbesítési technológia lényegesen eltér a levélküldemények kézbesítési és kezelési metódusától, ezért szükséges a szóban forgó küldeményeket csomagtermékként kezelni" - tájékoztatta a Pénzcentrumot a posta.

Fontos, hogy ez a változás csak a háznál kézbesítendő küldeményeket érinti, a postafiókra vagy postán maradóra szóló küldeményeket továbbra is levélként kezeli a rendszer, ha a levélküldemény méretei ezt megengedik.

A változás miatt az internetes rendelések postaköltsége megemelkedhet, bizonyos esetekben akár a többszörösére is nőhet.

Továbbra is lesznek olyan küldemények, amelyeket levélben is fel lehet adni, de van, amit nem érdemes. Például egy több tízezer forintot érő memóriakártyát. A küldemények biztosítására több lehetőség is van.

Csomagküldemények esetében az értéknyilvánítás többletszolgáltatás választható, ez esetben az adott csomag értékének megfelelő összeg lehet az esetleges kártérítés összege. Alapesetben, értéknyilvánítás nélkül feladott csomag esetében pedig a feladási díj tizenötszörösére lehet jogosult az ügyfél megalapozott panasz esetén.

A levél értéknyilvánítással történő feladása szintén az ügyfél választásától függ, az értéknyilvánítás díjának megállapítása sávosan történik, 10 ezer forintig csak 440 forint, 20 ezerig pedig 710 forint. Ilyen esetben a csomag teljes értékét kifizetik, ha eltűnik.