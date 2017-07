Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez áll a magyar Siemens bővítésének hátterében

A csökkenő fogyasztás, az energiaellátás decentralizációja vagy az elavult erőművek cseréje új technológiák bevezetésre készteti a gyártókat is. Az egyik vezető globális szereplő, a Siemens rugalmasságának is köszönheti, hogy versenyben van - nyilatkozta Dale A. Martin, a Siemens Magyarország elnök-vezérigazgatója az NRGReport.com-nak.

A közelmúltban jelentette be a Siemens Magyarország, hogy bővíti Power and Gas üzemét Budapesten. A bővítés oka az, hogy a turbinalapát gyártói kapacitásait Magyarországra koncentrálja a cég. Itt lesz a vállalat turbinalapát kompetencia központja - magyarázta a portálnak a cégvezető.

Bár az energia iránti kereslet a fejlett világban stagnál vagy csökkent, a gázturbinás és kombinált ciklusú erőművekre továbbra is szükség van. A nagy megújuló energia erőművek zöme időjárás- és napszak függő, hektikusságukat ki kell egyenlíteni, amire a nagy teljesítményű, kombinált ciklusú erőművek alkalmasabbak a leginkább.

Ráadásul károsanyag-kibocsátásuk a legalacsonyabb a fosszilis erőművek között. A meglévők megtartása mellett az elavult erőműveket is ki kell váltani újabb, nagyobb hatékonyságúakkal - a mai legmodernebb erőművek hatásfoka már meghaladja a hatvan százalékot, környezetterhelésük is kedvezőbb, hiszen közel feleannyi gázból tudunk villamos energiát termelni, mint korábban - mondta.

Búcsú a nagy erőművektől?

A válság óta ugyanakkor óvatosabbak a befektetők, nem szívesen vágnak bele óriásméretű beruházásokba, a rendelkezésre álló pénz is kevesebb. Új technológiára viszont szükség van, hirtelen érkezhetnek nagyobb megrendelések, rövidebb határidőkkel.

A szakember szerint ezen új feltételekhez alkalmazkodik az iparág: a decentralizált energiatermelés szerepe az energiamixen belül folyamatosan nő. Kisebb teljesítményű gáz- és gőzturbinás erőművek egyre nagyobb mértékben termelnek energiát - ez egy olyan technológiai változás, mellyel minden cég szembesül. A Siemens Svédországban található, ipari gázturbinákat gyártó egysége csúcsra van járatva, és a vállalat a növekvő igényekre a Rolls-Royce gázturbina üzletágának felvásárlásával is válaszolt. Olyan fúziókra került sor az iparágban, melynek eredményeképpen egyre kevesebb és nagyobb szereplő alakul az ágazatban.

Országonként eltérő a helyzet

Dale A. Martin egyebek közt arról is beszélt , hogy az energiatermelésben és a rendelkezésre álló technológiákban átalakulás történik. Sokkal szélesebb körű igényeket kell kiszolgálni, az energiamix változása miatt. Az alkalmazható technológiák száma is megsokszorozódott. Az unión belül is minden ország maga dönti el, milyen energiamixből válogat. A legjobb példa erre Franciaország és Németország: előbbi főként atomenergiára szavaz a következő harminc évben, míg Németország a következő évtizedben ki fog vonulni a nukleáris termelésből. Nincsenek globális módszerek és szolgáltatók, akik minden igényt egy központból ki tudnak elégíteni.

