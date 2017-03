Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez legnagyobb baj az álláshirdetésekkel

Nem azzal csábítanak a cégek, amire a munkavállalók vágynak: innovációt, munkahelyi diverzitást és csapatmunkát ígérnek, miközben a munkavállalókat jobban érdekli a felelősségvállalás, az átláthatóság és a munka-magánélet kényelmes egyensúlya. A már elhelyezkedett emberek jó fizetésre, karrierépítésre és normális menedzsmentre vágynak. Kerülnék a stresszt és az inkompetens vezetőket - derül ki a Clementine 25 nemzetközi vállalatot és 98 323 dolgozói véleményt elemző kutatásából.

A Clementine szöveganalitikai technológiájának felhasználásával térképezte fel és hasonlította össze 25 nemzetközi vállalat karrieroldalát és a Glassdoor.com oldalon elérhető nyilvános, a 2014 és 2016 közötti időszakból származó munkavállalói véleményeket a mintában szereplő cégekről. Öt különböző szektor - FMCG, IT, pénzügyi szolgáltatások, ipar-elektronika, telekommunikáció - alapján arra a megállapításra jutott, hogy a dolgozókat nem érdeklik az olyan szempontok, mint a karrierépítés és előrelépés, az innováció, illetve a munkahelyi diverzitás és csapatmunka. Mégis ezeket hirdetik.

A munkavállalók igényei azonban nem ezek, sőt, a már ott dolgozók sem ezeket tartják munkahelyük erősségeinek. Különösen a pénzügyi szolgáltatási szektorban homogén az üzenet, itt a vizsgált öt cégből négynél hangsúlyozták a kiemelkedő karrierlehetőségeket, a gyors előmenetelt. A munkavállalói igények között viszont erőteljesen jelent meg az egyéni felelősségvállalás, az átláthatóság, az autonómia és a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása. A karrieroldalakon azonban ezekről a tényezőkről alig esett szó. Ahogy a munkatársak által erősségként említett képzéseket és tudásmegosztást is a csak egy szervezet emelte ki erőteljesen.

Fizetés, menedzsment, karrierépítés

A már elhelyezkedett munkavállalókat leginkább három témakör foglalkoztatja: fizetés és juttatások, menedzsment, illetve karrierépítés. Különösen érdekli őket, hogyan értékelik a kiváló, tehetséges munkatársakat. Megint csak a pénzügyi szolgáltatások területén magas erre az igény ott, ahol a munkafolyamatok általában projektcsapatokban zajlanak.

Az eredmény arra utal, hogy a vizsgálatban résztvevő piacvezető vállalatoknál már kialakult az úgynevezett tehetségspirál: a kiváló munkatársak híre újabb és újabb tehetséges munkatársakat vonz a szervezethez.

Az informatikus kolléga a legboldogabb

A leginkább stresszes a banki, pénzügyi szektor: itt emelték ki leginkább a munka-magánélet egyensúly, a munkaterhelés, az utazás problémakörét. Sőt, az ügyfelekkel kapcsolatban is ennek a szektornak van a legtöbb ellenérzése. Kivált a könyvvizsgálati, adó- és pénzügyi tanácsadási szolgáltatóknál probléma ez, ott is inkább ciklikusan kerül ez elő. Az adózási időszakok, határidők sűrű időszakokra osztják a munkavállalók évét, amikor a munkahelyi stressz számottevően megemelkedik.

A terhelés miatt a dolgozók kompenzációt, fizetést, juttatásokat akarnak. Kifejezetten erős munkavállalói igény a munkaterhelésnek megfelelő kompenzációs csomag.

Ezzel szemben az IT szektorban foglalkoztatottak a legelégedettebbek a munka-magánélet egyensúllyal. Ennek oka valószínűleg az, hogy a dolgozók integrálni tudják a munkát a magánéletünkbe. Vagyis nem is biztos, hogy ráeszmélnek arra, hogy dolgoznak. Az IT szektorból érkezett a legtöbb pozitív vélemény a home office, vagyis az otthonról dolgozás lehetőségével kapcsolatban.

A kiterjedt IT munkahelyi kampuszok ráadásul ideális munkakörnyezetet teremtenek a szórakozási és étkezési lehetőségekkel. A kényelmi szolgáltatások miatt tulajdonképpen a munkahelyen is otthon vannak, és emellett otthonról is dolgoznak.

A pályaválasztás előtt állókat a jó munkakörülmények mellett az is csábíthatja, hogy a világon szinte mindenhol hiány van IT-szakemberekből. A munkaerőpiacon tavaly 22 ezer állás volt betöltetlen.

Problémák: inkompetens vezetők, kivételezés, politika

Mind az öt vizsgált szektorban ugyanazokon a területeken - fizetés, menedzsment, karrierépítés - mutatkozik olyan probléma, amely a munkavállalókat érzékenyen érinti. A leggyakrabban a Peter-elv jelenséget írták le panaszként: ilyenkor a sikeres munkatársat előléptetik, aki az új pozícióban vezetőként inkompetenssé válik.

A menedzsmenttel szemben gyakran megfogalmazott kritika a favoritizmus és nepotizmus is, vagyis, amikor a döntéshozók a rokonaikat, barátaikat részesítik előnyben az alkalmasabb, felkészültebb jelentkezők helyett. Mindezek mellett még a szervezeten belüli politika és a szervezeti folyamatok - lassú döntéshozatal, bürokrácia - azok, amelyek kellemetlenséget okoznak a munkavállalóknak a Clementine szöveganalitikai kutatása szerint.

