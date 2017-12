Ez változik jövőre a Tescóban, a Lidlben és a többi boltláncnál

Megnéztük, hogy a külföldi boltláncoktól milyen lépések várhatóak. Lesz, aki folytatja a terjeszkedést, újabb online áruház is nyílhat. Körkép.

Az idén bővülést mutatott a kiskereskedelmi forgalom, az év első tíz hónapjában 4,5, októberben pedig 6,3 százalékos volt a növekedés. Az internetes és csomagküldő kiskereskedelmi forgalom pedig 20 százalék feletti tempót diktál. Igaz, utóbbinak a részesedése a teljes forgalomból mindössze közel 4 százalékos.

A boltláncoknak a kiskereskedelem bővülésére, valamint az online vásárlási felelületek térnyerésére is reagálniuk kell. Áttekintettük, hogy milyen lépések várhatók a nagyobb cégektől.

Kisebbek lesznek a Tescók

A Tesco régóta elindította az online áruházát, először Budapesten, azóta többek között Győrben, a Velencei-tó környékén is elérhető a szolgáltatás. Az üzletlánc várhatóan újabb régiókban jelenik majd meg a szolgáltatásával.

Az online áruház azonban nem a legfontosabb a Tescónak, legalábbis erre utalt Matt Simister, a magyar Tesco első embere a Figyelőnek adott interjújában. Azt mondta, hogy bár az online jelenlét fontos, de a teljes forgalomnak csak kisebb százalékát adja, miközben a hipermarketek a boltlánc kétharmadát hozzák, így utóbbiaknál várhatóak hatékonyságot javító intézkedések.

Ezek egyike, hogy a Tescók összébb mennek, azaz a meglévő áruházterületet megosztják más kiskereskedelmi cégekkel, például a H&M-mel, a Sports Directtel vagy éppen a Decathlonnal. Utóbbival való együttműködés érdekessége, hogy a sportáruházlánc tulajdonosa az francia Auchan-csoport, amely itthon az egyik legnagyobb ellenfele a Tescónak.

Az Auchan is méretet vált

Az Auchan az online áruházát az idén terjesztette ki az összes fővárosi kerületre, várhatóan nem állnak meg itt, hanem a jövőben újabb területeket vesznek célba. Emellett az eddig kizárólag hipermarketeket működtető Auchan kisebb alapterületű boltok felé lépett: az idén nyitotta meg az első szupermarketét Szekszárdon és újabb szupermarketekkel bővülhet a hálózat.

Információink szerint a X. kerületi Gyömrői út 99-ben található bevásárlóközpontban lévő Príma az év végén bezár és átalakítási munkák kezdődnek. Áprilisban várható a nyitás és várhatóan az Auchan színeiben nyit újra az üzlet. A kőbányai kerületi boltnyitásra vonatkozó információnkat az Auchan sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta. Mindössze annyit közöltek: "Az Auchan Magyarország keresi a lehetőségeket, amelyekkel megfelelhet vásárlói igényeinek, és ezt szem előtt tartva folyamatosan dolgozik magyarországi áruházainak fejlesztésén és új értékesítési csatornák kialakításán."

Jöhet az online Spar

A Spar már évek óta ígérgeti az online üzletének elindítását, erre jövőre várhatóan ténylegesen sor kerül. Legalábbis Heiszler Gabriella, a magyar Spar vezetője a Napi.hu-nak azt mondta, hogy jövő tavasszal indulhat el az online Spar. A Spar emellett több üzletét korszerűsíti és bővíti a franchise-hálózatát, tehát jövőre is várhatóak üzletfelújítások, valamint franchise-boltok megjelenése.

Lidl, Aldi, Penny

A Lidl szintén terjeszkedik, van készülőfélben lévő bolt, például Újbudán, de a legfrissebb, decemberi hír szerint a Lidl vesz át több, frekventált fővárosi helyen lévő CBA-üzletet. A három diszkontlánc közül a Pennynek van a legtöbb üzlete, 200 egység felett járnak, utána jön a Lidl több mint 160 bolttal, az Aldi pedig 127 üzlettel rendelkezik. Mivel lemaradásban van, ezért az Alditól is újabb üzletek nyitása várható, annál is inkább, mert a cég középtávon 200-250 üzletet szeretne Magyarországon. Arról egyelőre nincs konkrét hír, hogy a diszkontláncok mikor lépnek be az online piacra, de előbb-utóbb erre is sor kerül. Amint lesz erről információ, újabb cikkel jelentkezünk.

