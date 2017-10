Ez vár a biztosítási piacra

A hazai biztosítási piac díjbevétele az elmúlt években folyamatosan nőtt, de ez a bővülés elmaradt a hazai GDP növekedésétől. A következő években egyre komolyabb feladatot kaphatnak a független biztosításközvetítők, mivel a szabályozás változása átláthatóbbá teszi a jutalékok rendszerét - mondta Pandurics Anett, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) elnöke az MTI szerint.

Szász Péter, 2017. október 2. hétfő, 14:26

Az úgynevezett fintech cégek után a biztosítási piacon is megjelennek az insuretech vállalkozások. Ez a biztosító társaságok számára is új kihívásokat jelent majd, bár a magyar biztosítási piacon korábban is számos területen alkalmazták a digitális és internetes új megoldásokat - mondta a Mabisz elnöke a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) által rendezett XIV. biztosításszakmai konferencián.

Pandurics Anett kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ebben is partnere a biztosítási piac résztvevőinek, hozzátéve, a jegybank online tevékenységre szóló ajánlása nagyon korszerű, megfelelő választ ad az új kihívásokra.

Kandrács Csaba, az MNB ügyvezető igazgatója közölte: az elmúlt öt évben évi 4,5 százalékos volt a biztosítási piac átlagos növekedése, ám az idei első félévben több mint 6 százalékos bővülést mutatott a piac. Hozzátette: gondot jelenthet az MNB felügyeleti szemszögéből, hogy az életbiztosítási ágban a korábbi években egyre enyhülő piaci koncentráció megfordulni látszik.