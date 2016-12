Ez vár ránk a boltokban vasárnaptól - megszólalt a Aldi, a Lidl, az Auchan és a CBA

A január 1-jétől hatályba lépő élelmiszeráfa-csökkentés hatását az MTI által megkérdezett élelmiszerláncok továbbadják a vásárlóknak, de egyes cégek ezt meghaladó mértékben is mérséklik az érintett baromfitermékek árát.

A baromfihús és a tojás általános forgalmi adója (áfa) 27 százalék helyett 5 százalék lesz január 1-jétől, a 22 százalékpontos áfacsökkentés az érintett termékek fogyasztói árának 17 százalékos mérséklését indokolja.

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. arról tájékoztatott, hogy ennél többel, 22 százalékkal csökkenti minden érintett termék bruttó árát. Az árcsökkentés nem egy akciós periódusra vonatkozik, az Aldi hosszabb távon biztosítja az érintett 31, kizárólag magyar beszállítóktól származó termék alacsonyabb árát. Az idei év elejétől a vállalat az áruházaiban kapható sertés tőkehús bruttó árát csökkentette 22 százalékkal, amire a vásárlók pozitívan reagáltak, már az első néhány hétben megnőtt a kereslet a sertéshústermékek iránt.

A Lidl Magyarország Bt. szintén módosítja árait, az áfacsökkentést meghaladóan is - közölte a diszkontlánc. Az adóváltozás által érintett minden baromfihús és tojás fogyasztói árcsökkenésének mértéke legalább 22 százalék, de lesz olyan baromfitermék, amelynek ára 25 százalékkal lesz alacsonyabb január 1-jétől. A friss egész csirke kilónkénti ára például 24, az 500 grammos friss csirkemellfilé 23,8, a szintén 500 grammos csirkecombfilé 25 százalékkal lesz olcsóbb. Az áfacsökkentés és a fogyasztói árak mérséklődésének hatására akár öt százalékkal is nőhet a baromfihús-fogyasztás a következő év elejétől - vélik a Lidl-nél.

A CBA, illetve a Príma-hálózat a korábbiakhoz hasonlóan most is teljes egészében továbbadja a vásárlóknak az áfa mérsékléséből adódó árkedvezményt. Az érintett termékek, a baromfihúsok, a tojás és a tej esetén is csökkennek a fogyasztói árak, ezt a vásárlók január 1-jétől tapasztalják majd az üzletlánc boltjaiban - mondta Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója. A cég arra számít, hogy az árcsökkenés miatt e termékek forgalma megnő, ahogy az év elején a sertéshús esetében is történt.

Az Auchan Magyarország Kft. közlése szerint a baromfihús, a tojás és friss tej áfacsökkentése által keletkező árcsökkenés 100 százalékát adják át a vásárlóknak. A forgalmi adó csökkenése az Auchan termékválasztékából összesen 190 terméket érint. A cég felhívta a figyelmet, hogy nem vonatkozik azonban az áfacsökkentés a fűszerezett, pácolt vagy panírozott baromfitermékekre. A madártojás esetében a jelenlegi 27-ről 5 százalékra csökken az áfa, ha héjában és frissen értékesítik, főtt vagy tartósított formában nem. A friss tej esetében a jelenlegi 18-ról 5 százalékra csökken az áfa, de a csökkentés nem vonatkozik az UHT és ESL tejre, valamint a sűrített, illetve cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával készült tejtermékekre.