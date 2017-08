Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezek Magyarország slágerautói

Két Suzuki mellett a Dacia és a Toyota Yaris a magyar magánszemélyek kedvence. Slágerlista az újautó-piacról.

Kiderült, mi történt eddig a magyarországi autópiac ritkán látható szegmensében, ahol csak a magánszemélyek autóvásárlásai szerepelnek, a céges beszerzések nem. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza már korábban is elkérte az erről szóló adatokat a Datahouse-tól, most is így tett.

Az év első hét hónapjában a céges autóvásárlásokkal együtt összesen több mint 64 ezer új személyautó talált gazdára, ezen belül 26 719 darab autó került magánszemélyekhez, azaz ők fedték le a teljes piac 42 százalékát. A magánszemélyek körében legkedveltebb tíz modellből közel 10 ezer került az utakra, tehát ez a tíz autó adta a magánszemélyek vásárlásainak 36 százalékát.

1. Suzuki Vitara - 3180 darab





A Suzuki Vitara utcahosszal vezeti a mezőnyt, közel háromszor annyi fogyott belőle, a második helyezettből.

2. Suzuki SX Cross - 1193 darab

A második helyen is egy Suzuki áll, mégpedig a SX Cross.

3. Dacia Duster - 915 darab





További slágerek?

Az első három után a Toyota Yaris van a negyedik helyen az ötödik pedig az Opel Astra (J-sorozat), ám a két modell között mindössze két autó a különbség. A Yarisból 719-et, az Astrából 717-et vettek a magánszemélyek.

Milyen autókat vettek a magánszemélyek az idén? (2017. január-július) Eladott autók száma (darab) Suzuki Vitara 3180 Suzuki SX Cross 1193 Dacia Duster 915 Toyota Yaris 719 Opel Astra 717 Renault Clio 642 Dacia Logan 628 Dacia Sandero 621 Opel Corsa 620 Ford Fiesta 555

Forrás: Datahouse

A Dacia a Dusteren kívül a top tízben szerepel még a Sanderóval és a Logannel. Az Opel pedig a Corsával. Melletük a Reanult Clio és a Ford Fiesta kapott helyet az elitben. A Ford másik kedvelt modellje, a Focus mindössze 2 autóval maradt le, ebből 553-at adtak el a kereskedők, ezzel pedig a tizenegyedik lett az első héthavi adatok szerint.

A magánszemélyek autóvásárlásait feldolgozó sorozatunk következő részében bemutatjuk, hogy az első negyedévhez képest melyik modell jött előrébb vagy hátrébb a slágerlistán.