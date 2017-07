Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezt a díjemelést nem úszhatják meg az autósok

Nem állt meg a kötelező biztosítások drágulása az első félévben sem - adta hírül a Netrisk.

A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak (kgfb) átlagdíja 34 500 forint volt, ami 8,5 százalékkal magasabb 2016 hasonló időszakában mért 31 800 forintnál.

Az év eleje óta ugyanakkor érdemi változás már nem volt. Az összes kgfb-kötésnek immár mintegy 66 százalékát teszik ki az évközi szerződések, melyek négyötödén öt biztosító: az Allianz, a K&H, az Union, az Aegon és a Wáberer osztozik.

A növekvő gépjárműforgalom és a személyi sérülésekhez kapcsolódó, gyorsan emelkedő összegű kártérítések miatt megugró kárhányad szükségessé tette a díjak korrekcióját az elmúlt évek rendkívül alacsony szintjéről. Ez a szint ugyanakkor Európában továbbra is az egyik legalacsonyabb, köszönhetően a tucatnyi érintett biztosító közötti erős versenynek.

Az évközi időszakban az ügyfelek alapvetően két okból kötnek kgfb-szerződést: vagy a jármű tulajdonjogának megszerzésekor (ezt nevezik azonnali kötésnek), vagy a már meglévő szerződés évfordulóját megelőzően elvégzett díjszámítás nyomán, (ezt nevezik évfordulós kötésnek). Míg az utóbbiak esetében átlagosan 27 400 forintért szerződtek az autósok, az összes szerződés közel kétharmadát kitevő azonnali kötések átlagosan 39 200 forinton születtek.

Az év végi kampányhoz hasonlóan évközben is számos díjkedvezményt kínálnak a biztosítók, melyek összességében akár harmadával is csökkenthetik az adott autóra vonatkozó fizetendő díjat. Többségük egyaránt kedvezményt ad az egyösszegű befizetésre, illetve a bankszámláról történő fizetésre. Ennek is köszönhető, hogy az évközi váltók 63 százaléka már eltekint a postai csekktől, és 70 százalékuk egy összegben rendezi a díját.

Az idei évközi szezon eddigi nyertesei az Allianz, a K&H, az Union, az Aegon és a Wáberer, együttesen az új szerződések 79 százalékát szerezték meg. Közülük két nagy biztosító, az Aegon és az Allianz is hiányzott az év végi kampányidőszak top5 listájáról, ami azt mutatja, hogy ők már elsősorban az egyébként immár az autósok 66 százalékát érintő évközi időszakra koncentrálnak.

