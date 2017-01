Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezzel küzd sok a magyar bolt

Tavaly január és november között jelentősen nőtt a bolti dolgozók bére, a létszámuk mégsem nőtt. Idén a minimálbéremelés tovább javít majd a helyzetükön, de ez is édeskevés lesz - írja a Blokkk.com.

A portál a KSH adatai alapján azt írja, hogy a boltokban, áruházakban fizikai munkát végző eladók, pénztárosok, árufeltöltők havi bruttó átlagkeresete az első negyedév átlagához képest 25 ezer forinttal nőtt novemberre, túllépve a 179 ezer forintot. Ez 16 százalékos növekedés, miközben a kiskereskedelem 5 százalék alatt mértékben bővült.

Az emelés ellenére a dolgozói létszám nem nőtt, pedig már vasárnap is ki lehetett nyitni és erős volt a karácsony is. Emellett viszont pozitívum, hogy nem is esett a létszám.

A Blokkk.com szerint idén sok bolt nem fogja tudni kifizetni a minimálbér-emelést. Sok tulajdonos beállhat majd a pult mögé, vagy rövidebb lesz a nyitva tartás. A fizetésemelés ellenére Nyugat-Európa, de még Szlovákia is vonzó célpont, aki pedig kimegy, nem valószínű, hogy egyhamar visszatér.