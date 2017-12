Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felfokozott a hangulat a budapesti kamaránál

A felfokozott hangulat ellenére sem várható érdemi változás a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara keddi küldöttgyűlésén. A problémák jórészt megmaradnak, és vélhetően a vezetőség sem változik.

Bár az elmúlt hetekben ismét felforrósodott a hangulat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) berkein belül, a keddi küldöttgyűlés ennek ellenére unalmasnak ígérkezik. A vezetés megszerzéséért vagy visszaszerzéséért küzdő csoportok úgy tűnik, belátták a realitásokat, vagyis azt, hogy nem bírják a nagypolitika támogatását, így a nyílt harcot feladva most a túlélésért küzdenek.

A folyosói pletykák és a BKIK életéről szinte naponta beszámoló "zuhanyhíradó" (a kamaraleaks blogoldal) szaftos történeteket tálal, de ennek szinte mérhetetlen hatása van - legalábbis egyelőre. A küldöttgyűlésen szinte csak egy lényeges téma kerül terítékre, a szervezet 2016-os gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói jelentés elfogadása.

Káosz a könyvelésben

A fővárosi vállalkozók érdekképviseletét ellátó BKIK könyvelése évek óta csak a totális káosz szóval jellemezhető. A szervezet vezetését idén tavasszal átvevő Krisán László az egyik multinacionális könyvvizsgáló céget bízta meg a rendrakással, de úgy tűnik ők sem bírtak a feladattal. Értesüléseink szerint öt év gazdálkodását kellett áttekinteniük, amire több mint fél évet fordítottak. Így jött létre az a példátlan helyzet, hogy a minden vállalkozás számára kötelező mérlegleadási határidő - 2017 május vége - helyett csak mostanra, vagyis decemberre került pont a beszámoló végére. A szervezet mai vezetője ezt a teljes szervezetlenséggel és káosszal indokolja.

A már elkészült könyvvizsgálói jelentést is csak záradékokkal kiegészítve adta le a megbízott vállalkozás. Lapunk értesülései szerint a botrányos könyvelés - amelyet a BKIK egyik vezetőjének magáncége végzett korábban a kamarának - legfőbb kiváltó oka a kamarai kötelező tagsági díjak be nem fizetéséből ered. Ennek nyilvántartása és behajtása országszerte probléma, a budapesti szervezetnél azonban még ennél is súlyosabb lehet a helyzet.

Fekete a helyén maradhat

Bár személyi kérdésekben a keddi gyűlés vélhetően nem határoz, a tisztségviselők egy meghatározott részének hatalomban maradása továbbra is borzolja a kedélyeket. A mandátumvizsgáló bizottság vezetőjének homályos hátteréről már részletesen beszámoltunk, de Fekete Balázs annak ellenére meg tudta őrizni posztját a BKIK-ban, sőt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legfelső vezetésében is, hogy kiderült részvétele a bizottságban legalábbis megkérdőjelezhető.

Heves támadások érték a kamara vezetését az ellenőrző bizottság vezetőjének leváltása miatt is - de ennek semmilyen következménye nem lett. A személyi kérdések a holnapi ülésen csak akkor kerülhetnek napirendre, ha a küldöttek közül 22-en kérik ezt - erre azonban kis esély mutatkozik. Az azonban biztos, hogy az etikai és ellenőrző bizottságok tagjainak jogállásáról elhangzik egy elnöki beszámoló.

Visszaélések következmény nélkül

A küldöttek és a tagság hónapok óta várják, hogy végre érdemi előrelépés történjen a szervezetben az elmúlt években történt visszaélések és visszásságok ügyében. A vezetők között egymásnak osztogatott "zsíros" megbízások, az egzotikus üdülőhelyre szervezett kamarai küldöttségek, a hazai wellness hotelekben megtartott különböző tanácskozások hosszú ideje borzolják a tagság idegeit. Az ígéretekkel ellentétben egyelőre nem született feljelentés egyetlen gyanús ügyben sem. Márpedig - mondják a BKIK belső ügyeit jól ismerő forrásaink - ezek előbb-utóbb "ráégnek" a jelenlegi elnökre. A küldöttgyűlésen értesüléseink szerint részt vesz Parragh László az MKIK elnöke is - hozzászólni azonban állítólag csak vészhelyzet esetén akar.

