Félmilliárdért újít a Spar Budapesten

Mintegy félmilliárd forintból újul meg két fővárosi Spar szupermarket.

"Az idei év első felében országszerte már nyolc üzletben hajtottunk végre komoly fejlesztéseket, idén összesen 23 milliárd forintunk fordítunk beruházásokra. Most újabb két üzletünk újult meg kívül-belül. Mindkettő Budapest fogalmas pontján, lakóházaktól és munkahelyektől sűrű kerületben található. A két beruházás összesen 511 millió forintba került. A két üzlet összesen 36 dolgozónak biztosít modern munkakörnyezetet és kínál hosszú távon megélhetést számukra", ismertette Maczelka Márk kommunikációs vezető.

A Spar legújabb koncepciója szerint, 399 millió forintból újult meg a IV. kerületben, a Rózsa utca 18. szám alatti szupermarket. Az épület főhomlokzatán új függöny-falszerkezetet alakítottak ki a szakemberek és új előtetőt húztak fölé. A 851 négyzetméteres eladótér teljes egészében megújult, új bútorokkal és hűtőbútorokkal, kasszákkal és állványokkal rendezték be. Újdonságként friss, helyben sütött termékeket kínáló pékséget alakítottak ki az üzletben. A bejáratnál mozgásérzékelős automata kapu engedi be a vásárlókat az eddigi forgókereszt helyett. A bejárat után alacsony bútoros - ezáltal könnyen áttekinthető - zöldség-gyümölcs, valamint pékáru részlegen át juthatnak el a vevők az új arculatot kapott csemegepultig. Az épület hűtéstechnikai és gépészeti berendezései energetikailag is hatékonyabbak lettek, és a LED világítású ajtózott hűtők is sokkal kevesebb fogyasztanak. (Orbán elismerte, hogy a Spar az egyik legnagyobb magyar termékeket forgalmazó lánc.)

A főváros XIII. kerületében, a Váci út 138/a szám alatti Spar üzletére 112 millió forintot költött a vállalat. A forgalmas közlekedési csomópont közelében található üzlethelység kedvelt a környékbeli irodákban és hivatalokban dolgozók körében is, a vállalat ezért a magasabb szintű szolgáltatások érdekében döntött a fejlesztés mellett. A beruházás során megújult a 168 négyzetméteres eladótér, a berendezései nagy részét újra cserélték. Mindezek mellett új állványrendszert, polcozást, kasszákat szereltek be és a hűtőbútorok nagy részét is kicserélték.