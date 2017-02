Felturbózta a netet a Vodafone

A Vodafone elindította a fővárosban és környékén a 4G+ szolgáltatást az 1800 MHz-es LTE frekvenciasáv bekapcsolásával, amivel másodpercenként akár a 150 Mbites elméleti letöltési sebesség is elérhető - jelentette be Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A legújabb hálózatfejlesztés keretében a Vodafone Budapesten és az agglomerációban beindította az 1800MHz-es LTE szolgáltatást is az eddig használt 800MHz-es LTE szolgáltatás mellett, így 10MHz-ről 20MHz-re növelte a 4G szolgáltatásra rendelkezésre álló maximális sávszélességet - mondta Amrita Gangotra Műszaki vezérigazgató-helyettes.

A megduplázott sávszélességnek és az úgy nevezett Carrier Aggregationnek köszönhetően Budapesten és Komárom-Esztergom megye székhelyén is elérhető már jelenleg is a 4G+ szolgáltatás, amelyet a jövőben a Vodafone számos más, kisebb és nagyobb városban is be fog vezetni - derül ki a cég közleményéből.

Az összesen 20MHz-es frekvencia tartományt használva az LTE 800-as cellákon csökken a terhelés - ami már önmagában is jelentősen javítja a 4G szolgáltatást, mivel így az ügyfelek nagyobb sávszélességet érhetnek el. Ezzel a sebességgel egy nagy felbontású (HD) filmet akár néhány perc alatt le lehet tölteni, folyamatosan és kiváló minőségben lehet élvezni az online streaming szolgáltatásokat.

A 4G+ szolgáltatás igénybevételére általában a 2 évesnél nem régebbi, az LTE 1800MHz-es hálózaton is működő telefonok képesek, azonban az okostelefonoknak csak egy része jelzi 4G+ felirattal a kombinált hálózatot, míg más eszközök ilyenkor is a 4G-t írják ki - jegyzi meg a Vodafone közleménye.

A Vodafone a fővárosban 425 bázisállomáson kapcsolta be az LTE1800-as szolgáltatást és ezzel együtt a Carrier Aggregation-t, így Budapesten a kültéri 4G+ lefedettség lakosság arányosan 87,2 százalékos, a kültéri 4G lefedettség közel 100 százalékos, a beltéri pedig 98,1 százalékos lett.