Fizetésképtelen a magyar milliárdos cége - ebbe mások is belebukhatnak

Sok kiadót és nyomdát is magával ránthat az Alexandra könyvesboltok és az azokat kiszolgáló Könyvbazár fizetésképtelensége. A hálózatot egykor létrehozó Pécsi Direkt két évvel ezelőtt dőlt be, s ez a sors várhat az utódcégekre is. Az MKKE elnöke könyvpiaci konszolidációt sürget.

Közel két évvel az Alexandra-könyvhálózatot kiépítő Pécsi Direkt Kft. bedőlése után fizetésképtelenné vált a Pécsi Direkt adósságait átvállaló Könyvbazár Kft. is. Ez derül ki abból a levélből, amelyet a nagykereskedő Könyvbazár ügyvezetője, Matyi Dezső küldött az elmúlt napokban a kiadóknak (a levélről elsőként a hvg.hu számolt be).

A késedelmes fizetést azzal magyarázza a könyves hálózatot egykor felépítő Matyi, hogy cégének is jelentős, 3,8 milliárd forintos követelése van a Rainbow Üzletlánc Kft.-vel szemben. Annak ellenére, hogy a Rainbow tartozásának kifizetésére többször ígéretet kapott, azt a társaság nem rendezte a Könyvbazárnak. (A könyvkiadók a nagykereskedő Könyvbazárral állnak szerződéses kapcsolatban, a boltokat a Rainbow működteti, az üzletekben keletkező bevételből kellene utalni a nagykereskedő Könyvbazárnak, amely utal az átvett könyvekért a kiadóknak.)

Tisztességtelen piaci magatartás vagy csődbűntett?

A rendkívüli helyzetre tekintettel a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) hétfőn elnökségi ülésen meghallgatta a Könyvbazárt vezető Matyi Dezsőt és az 56 Alexandra üzletet működtető Rainbow Kft. képviselőit. A két cég tisztességtelen piaci magatartással vádolja egymást, ami azt jelenti, hogy súlyos tartozásokat halmoztak fel egymással szemben - mondta el Kocsis András Sándor, az MKKE elnöke a Klubrádióban. Matyi állítása szerint a Rainbow képviselői 2016. december 20. után nem hajlandók átutalni a kiadóknak, illetve a nagykereskedőnek járó pénzeket.

A kiadók és terjesztők jelentős része az elmúlt napokban elkezdték kivonni kiadványaikat az Alexandra üzletekből (a hvg.hu információi szerint a legnagyobb kereskedők, a Libri, a Líra és a Kossuth is visszahívja könyveit a bolthálózatból). Az MKKE elnöke szerint több milliárd forint értékű könyv kerülne így vissza a kiadókhoz, aminek következtében sok kiadó, nyomda és szerző kerülne beláthatatlan helyzetbe. A szakmai szervezet ezért a következő napokban próbálja a helyzetet korlátozni, egyeztetéseket kezdeményeznek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a boltok eltűnnek, a forgalom nem csoportosul át automatikusan más terjesztőhöz - mondta Kocsis, aki szerint az érintett 56 üzlet működtetése a szakma szempontjából alapvető és meghatározó fontosságú. Az MKKE elnöksége több azonnali lépést készít elő, hogy a kiadók, nyomdák ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy a működésüket korlátozni vagy felfüggeszteni kelljen - tette hozzá Kocsis.

Matyi Dezső utoljára 2013-ban szerepelt a Napi.hu gondozásában megjelenő A 100 leggazdagabb kiadványban, 10,9 milliárd forintra becsült vagyonával az 55. helyen állt.

A Rainbow az a társaság, amelybe a Pécsi Direkt megroppanásakor átszervezték a könyvkiskereskedelmi tevékenységet, míg a nagykereskedelmet a Könyvbazár vitte tovább. A Rainbow Kft.-t a washingtoni Rainbow Publishing LLC alapította 2010-ben, majd négy évvel később Matyi Dezsőhöz köthető személyek lettek a tulajdonosai; a legutóbb 2016 szeptemberében változott a tulajdonosi szerkezete: Matyi Dezső egyik leánya, a volt felesége és a vélhetően szintén rokon, 1947-es születésű Matyi Dezső mellett 50 százalékos részesedést szerzett a cégben a gödöllői székhelyű Wolf-CRS Kft. - Ez a kft. korábban megjelent más, Matyi Dezsőhöz köthető vállalkozásokban is - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

A Rainbow szakmailag nem tudná működtetni az üzleteket

Matyi Dezső a kiadóknak küldött levelében hivatkozik a Rainbow tulajdonosi szerkezetében és ügyvezetésében bekövetkezett szeptemberi változásokra - a Wolf-CRS a menedzsmentjogok birtokában új ügyvezetőt nevezett ki határozott időre, hat hónapra, a korábbi ügyvezető Matyi volt felesége, Szabó Tünde volt -, így a cég működésére azóta "nem tud semmilyen ráhatást gyakorolni". Matyi azt is írja, hogy a Könyvbazár hajlandó engedményezési szerződést kötni a kiadókkal, hogy azok a tartozást közvetlenül a Rainbow-tól követeljék.

Az MKKE elnöke szerint szakmailag elképzelhetetlen, hogy a Rainbow továbbműködtesse az üzleteket (amelyek döntő többsége bérlemény). Egyrészt kérdéses, hogy a cég képviselői, egy felszámolásokkal foglalkozó és egy korábban élelmiszer-kereskedelemben tevékenykedő személy szakmailag el tudná-e vezetni a vállalkozást, másrészt a könyves hálózat informatikai rendszerét a Könyvbazár egyik cége biztosítja, amelyet le fognak állítani, csakúgy, mint a logisztikai kiszolgálást.

A tőkehiányos kiadókon segíthetne az állam?

Az MKKE-elnök szerint most nagy szüksége van a könyvszakmának a szolidaritásra. Az elmúlt 26 évben négy alkalommal szenvedett el az ágazat - főként a kiadók - súlyos károkat, s ez idő alatt nem került sor konszolidációra a könyvszakmában, holott ezen időszakban például a banki és a húsipari ágazat is részesült állami segítségben - mondta Kocsis. Évek óta 7-8 milliárd forintnyi forgótőke hiányzik a könyvszakmából, s ezt a kiadók legtöbbje hitelből próbálta finanszírozni - de annyira kifeszített az állapot, hogy most hitelképességük is alapvetően megkérdőjeleződhet - tette hozzá a szakember. Az elmúlt évek folyamata szerinte azt mutatta, hogy a nagyobb csoportok erősebbek lettel, a kisebb, jelesebb könyvműhelyek pedig gyengébbek.

Kilencmilliárdos tartozás a Pécsi Direktnél A könyvkiadáson és -kereskedelmen kívül más tevékenységekbe - például borászat, sportfinanszírozás - is belekezdett a Pécsi Direkt, amely országos terjeszkedéséhez jelentős bankhitelt is felvett. A nagyra nőtt társasággal szemben több hitelezője is végrehajtást kezdeményezett, a felszámolási eljárása 2015 márciusában indult el. A cég legutóbbi, az Elektronikus beszámoló portálon elérhető beszámolója 2013-as - ebből kiderül, hogy a tartozása év végén 9,4 milliárd forintra rúgott, amiből 2,1 milliárd volt a hosszú lejáratú és 7,3 milliárdos a rövid lejáratú kötelezettség (ebből 3,8 milliárd volt a szállítók felé fennálló tartozás). A Pécsi Direkt felszámolásáról bővebben itt olvashat.

