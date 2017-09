Fogy az idő - ezt kell tennie, hogy ne legyen kockázatos adózó

Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe. A kötelezettséget a cégtemetők visszaszorításával indokolták a jogalkotók. Itt olvashatók a legfontosabb tudnivalók a bejelentéssel kapcsolatban.

Domokos Erika, 2017. szeptember 13. szerda, 11:52

A székhelyszolgáltatást igénybe vevő vállalkozásnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé be kell jelentenie a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének és - határozott idejű jogviszony esetén - megszűnésének időpontját - írja közleményében a vallalkozokforuma.hu szakértője, az Írisz Office Könyvelő, Tanácsadó Zrt.

Mikor kell bejelenteni a székhelyszolgáltatás igénybevételét?

Újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül, újonnan alakult egyéni vállalkozóknak a bejelentkezéssel egyidejűleg.

Már létező vállalkozás esetében a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül meg kell tenni a bejelentést. Ez az alábbi esetekre vonatkozik:

Korábban nem vett igénybe székhelyszolgáltatást a vállalkozás, tehát most teljesen új szerződést köt.A korábban bejelentett székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokban változás következik be. A székhelyszolgáltatást 2017. január 1-je előtti szerződés alapján veszi igénybe, így korábban nem kellett erre vonatkozóan bejelentést tennie, de az adatokban változás következett be. (Tehát a változás miatt bejelentési kötelezettség keletkezik.)

Már létező vállalkozás esetében, ha a székhelyszolgáltatás 2017. január 1-jénél korábban kelt szerződésen alapul és nem következett be változás 2016. december 31-ét követően az adatokban, akkor a bejelentést 2017. szeptember 29-ig kell megtenni.

Hol kell megtenni a bejelentést?

Cégbejegyzésre kötelezett adózóknak a 17T201T nevű nyomtatványon, míg az egyéni vállalkozóknak a 17T101E nyomtatványon.

Mi történik, ha az adózó határidőben nem tesz eleget a bejelentésnek?

Ebben az esetben a NAV mulasztási bírságot szabhat ki.

Milyen hátránya származhat az adózónak abból, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe?

A székhelyszolgáltatóhoz bejegyzett adózók kockázatos adózóvá válnak, ha az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki rájuk a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

Sok esetben cégtemető minősítést kap egy helyrajzi szám (jellemzően ott, ahol székhelyszolgáltatók működnek). Ennek oka az, hogy a székhelyszolgáltatók anyagi megfontolásból jellemzően bárkivel szerződést kötnek, nem vizsgálva azt, hogy a vállalkozás életképes-e, vagy csak azért települt oda, hogy a cégvezető(k), tulajdonos(ok) ezt követően magára hagyják a cégüket és illegalitásba vonuljanak. Ebben az esetben jellemzően a NAV csak a székhelyszolgáltatóig jut, a céget már nem leli - írják a szakértők.

Háromszázmillió forint kárt okozott az államnak a gyanú szerint egy vagyonvédelemmel foglalkozó cégláncolat, amelynek tagjai ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás - közölte korábban a NAV. A láncolat cégeit budapesti székhelyszolgáltatóhoz jelentették be, az alvállalkozó társaságokat pécsi és Pécs környéki strómanok irányították.

Gyakran a székhelyszolgáltató nem vizsgálja annak feltételeit, hogy a szolgáltatást igénybe vevő megfelel-e a székhelyszolgáltatás feltételeinek. Mert ugye ha olyan alkalmazottjaim vannak, akik helyhez kötött munkát végeznek, vagy olyan eszközeim, amik szintén helyhez kötöttek, akkor eleve nem áll fenn annak a lehetősége, hogy csak egy székhelyszolgáltatást veszek igénybe, mert a munkavállalók valahol dolgoznak, az eszközök valahol vannak, ami vagy egy székhely, vagy egy telephely - jegyzik meg a szakértők közleményükben.

