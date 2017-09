Fontos fejlesztéssel állt elő az E.On - 25 éve nem volt ilyen

A tatabánya ipari park ellátására kiépített, digitális technológiákat alkalmazó transzformátor állomást adtak át pénteken az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén. A negyedik generációs intelligens elektronikus eszközökkel kiépített egység 2,5 milliárd forintos beruházással jött létre. A társaság szerint ilyen jellegű zöldmezős állomás az elmúlt 25 évben nem épült.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 22. péntek, 12:35

Az E.On állomása két ellátási területet - a tatabányai mellett a tatai ipari park vállalatait fogja ellátni energiával. Versenyképességi kérdésről van szó: egy ipari befektető, amikor új telephelyet keres, rendszerint a jó megközelíthetőség mellett az alapközmű kapacitás rendelkezésre állását veszi szemügyre legelőször - hívta fel a figyelmet az átadó eseményen Bencsik János, fideszes országgyűlési képviselő, a parlament Energetikai albizottságának elnöke.

Tatabánya kapcsán most is vannak tárgyalásaink új befektetőkkel és a régiek közül is többen kapacitásbővítést terveznek, így bátorítottuk az E.On-t, hogy nyugodtan bele lehet vágni egy ilyen nagyszabású projektbe az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térségében. Az ügyféligények kielégítése mellett az új egység egyben meg is alapozza a fejlesztések és a bővítés lehetőségét - magyarázta a politikus.

A beruházás során a folyamatosan növekvő ipari igények kiszolgálása mellett a villamos energia ellátás üzembiztonságának növelését tartották szem előtt. A legújabb erősáramú és a negyedik generációs, intelligens digitális technológiák (IED - Intelligens Elektronikus Eszközök) felhasználásával megépített transzformátor állomás magasabb szintű üzembiztonságot biztosít a Tatabánya Ipari Park villamos energia ellátásában - mondta Kiss Attila, az E.On Hungária Zrt. igazgatóságának tagja.

Az IED készüléke a hálózati vagy alállomási hibákat rendkívül gyorsan érzékelik, azokat automatikusan megszüntetik, vagy kikapcsolják a hibás berendezést, és önműködően aktiválják a tartalék ellátást. Ez az automatizmus azért is fontos, mert a nagy érzékenységű termelő-, gyártó- és egyéb ipari berendezésekben a hálózati hibák, zárlatok során kialakuló áram- és feszültségviszonyok is okozhatnak potenciális károkat.

Ipari csomópont A Tatabányai Ipari Parkban mintegy 25 termelővállalat működtet üzemet: közöttük olyan multinacionális cégek, mint a gumiabroncs gyártással foglalkozó Bridgestone Tatabánya Kft., az autóüveg gyártásban aktív AGC Magyarország Autóipari Kft., valamint a szivattyúgyártással foglalkozó Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Szintén itt működik a Samsung Chemical műanyag alapanyaggyára és a Henkel ragasztógyára.

Az eszközök működésük során nagy mennyiségű adatot generálnak, illetve dolgoznak fel, amivel segítik az üzemi események gyors kiértékelését és azt, hogy a megfelelő beavatkozásokat azonnal megtegyék.

A transzformátor állomás végkiépítésben 6 darab 132 kilovattos távvezetéki mező, 2 darab 132 kilovattos kábelindító mező, 2 darab 120/22 kilovattos 40 MVA-es transzformátor fogadására alkalmas transzformátor mező, kettős 132 kilovattos gyűjtősín és kapcsolódó sínáthidaló mező kialakításával került megvalósításra. Az első kiépítésben két szabadvezetéki mező épült ki.

A tatabányai létesítmény amellett, hogy biztosítja az ipari parkban működő vállalatok üzembiztos ellátását, és jövőbeni energia igényeinek kielégítését, jelentősen tehermentesíti a bánhidai transzformátor állomást, ezzel hozzájárulva a bánhidai térség ellátásbiztonságának növeléséhez - fogalmazott Kiss Attila.

