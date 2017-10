Fordulat a csomagküldésben - ebből nagy feszültség lehet

Munkaerő-, és kapacitáshiánnyal küzd a logisztikai szektor, így illúzió azt hinni, hogy a Magyar Posta fennakadásait majd a futárcégek képesek lesznek ellensúlyozni az év végi rohamban. De mire számíthatnak az online vásárlók és hogyan tudják elkerülni a csúszásokat? A kutatócégeknél választ adtak, s elárulták azt is, hogy a piaci szereplők készek az áremelésre.

K. Kiss Gergely, 2017. október 17. kedd, 07:08

A Magyar Posta szóvivője nemrég figyelmeztette az online vásárlókat, hogy aki külföldről, elsősorban kínai webáruházakból akar karácsonyi ajándékot rendelni, tegye meg minél előbb. E küldemények rendszerint nem csomagként, hanem levélként érkeznek. A közönséges levél kézbesítési ideje külföldről 20-50, kiemelt időszakokban, és ilyen a karácsony előtti, 30-60 nap.

A hatvannapos határidő az állami cég szerint azt jelenti, hogy október közepéig érdemes megrendelni az ajándékokat,

Számolnak tehát azzal, hogy a dolgozóhiány és a működési nehézségek miatt az idei csúcsszezonban is megeshetnek a tavalyihoz hasonló fennakadások. Nagy kérdés persze - amellyel a posta nem kalkulál -, hogy számos magyar fogyasztónál egyáltalán rendelkezésre áll-e már a karácsonyi vásárlásra szánt keret.

Mi lesz a privát kézbesítőknél?

Ne hitegessük magunkat: a futárcégek körében is biztos lesznek fennakadások és problémák az év végi főszezonban, így vásárlói oldalról szükség lesz a toleranciára! - hívta fel lapunk a figyelmét Madar Norbert, GKI Digital üzletágvezetője.

Hasonlóan látja Pintér Róbert, eNET, kutatásvezetője is, aki az egyik nagy hazai webáruház vezetőjét idézve azt mondta: ne számítsunk semmivel sem jobb helyzetre, mint ami az előző évben volt. Szerinte a piac készül a tömeges problémákra, hiszen kevés a futár, alulfinanszírozott az egész rendszer, miközben nőnek a megrendelések. A kutatóintézetek egyaránt az online kereskedelmi forgalom 20 százalék körüli bővülését jelzik előre 2017-re - a szóródás nagyjából 18-23 százalék között mozoghat -, miközben a karácsony és a Black Friday miatt a csomagok 30-40 százalékát az év utolsó két-három hónapjában kézbesítik. (A becslések eltérőek: a GKI mintegy 310 milliárd, míg az eNET mintegy 427 milliárd forintnyira becsülte a piacot 2016-ra vonatkozóan.)

Idén már próbáltak elébe menni a bajoknak: a kereskedők igyekeztek elővigyázatosságból legalább két futárcéggel szerződést kötni, hogy legyen alternatíva, ha valamelyik nem bírja a terhelést. Ez tavaly nem így történt, hiszen sokan csak az év végén, pánikszerűen kerestek új partnert, ekkor viszont már nem nagyon találtak olyat, aki vállalta volna a feladatokat - emlékeztetett Madar.

Tavaly még nagyon sok kereskedő futott abba a csapdába, hogy nem állította át magát a normál hétköznapi ügymenetről az akciós időszakra, hiszen amit például nyáron a hétköznapokon egy nap alatt ki tud szállítani, azt a megnövekedett rendelések idején nem biztos, hogy tudja teljesíteni. Idén ez már másként történhet.

Ellentmondás, ami feszíti a rendszert

A webáruházaknak több kapacitásra lenne szükségük az év végi időszakban, mint amekkora egyébként a kiszállítói rendszerben van, miközben az év egyéb időszakaiban kevesebb a megrendelés, mint amekkora kapacitás van - magyarázta Pintér Róbert. Nem lehetséges egész évben fenntartani egy olyan rendszert, amekkora képes elbírni ezt a terhelést. A futárszolgálatok nem fognak tudni olyan extra kapacitást kiépíteni, csak a karácsony miatt - több autóval, több futárral - amellett, hogy ezek az év legnagyobb hányadában fölöslegesek.

A munkaerőhiány miatt a kereskedőknek muszáj minden eddiginél jobban tervezniük, amelyek alapján a futárszolgálatok kalkulálnak a kapacitással: a személyzettel, a járművekkel, adott esetben az alkalmi munkások behívásával - hívta fel a figyelmet Madar Norbert. Ha ezek a tervek félrecsúsznak, ha akár néhány száz csomag megdobja egy webáruház becsült heti csomagszáma, nagy gond van, ugyanis ez boríthatja a futárcégek tervezett heti kapacitásait.

A piac kiéhezve várja az áremelést

Mind a kiszállítók, mind a webáruházak készülnek arra, hogy árat emeljenek - ezzel tudnák finanszírozni a szolgáltatások minőségjavítását, illetve a futárok megnövekedett munkaerő-költségeit. A posta nemrég már drasztikusan - mintegy 80 százalékkal - emelte csomagautomaták díjait, ezt várhatóan követni fogja a piac 2018-ban - kalkulál Madar.

Pintér szerint meglehet, hogy a fogyasztóknak a jövőben el kell búcsúznia az ingyenes házhoz szállítás lehetőségétől is. Ez 15-20 ezer forintnyi vásárlási érték alatt csak veszteséget termel a boltoknak, hiszen a futárt ez esetben is ki kell fizetni.

A díjmentesség egy - a karácsonyi promóciós időszakra különösen jellemző - marketingeszköz volt az e-kereskedelem kezdeti növekedési szakaszában: a nagy szereplők lényegében így vásároltak maguknak piacot, miközben a többiek kénytelenek voltak lekövetni ezt. A kezdeti boom szakasza azonban mostanra véget ért - figyelmeztetett az eNET szakértője.

A logisztikai cégek irányába lehet, már idén meglépik az áremelést, ezt azonban nem valószínű, hogy a fogyasztók érzékelik majd. A GKI Digital sokkal inkább arra számít, hogy január-február környékén lesz majd egy olyan általános áremelés, amely már érinti a vásárlókat, ezzel a standard 900 forintos díjak körülbelül 1000 forintra kúsznak fel.

A másik megoldás az idén tavasz óta csendben terjedő utánvét díj amely pedig burkolt áremelésnek tekinthető. Ennek lényege, hogy amennyiben a fogyasztó a csomagért nem hajlandó a rendelés pillanatában fizetni csak személyes, vagy futáros átvételkor,

akkor a cég a szállítási díjon felül felszámol egy körülbelül 2-500 forintos díjat.

Ezt a díjat a kereskedők a logisztikai cégek terheinek enyhítésére forgatják vissza - miközben a vásárlók többsége gond nélkül lenyeli és utánvéttel fizet továbbra is - értékelt Madar Norbert.

Miért van kapacitáshiány?

Több száz fős lehet a munkaerőhiány a futárcégeknél, de a probléma méretét nehéz pontosan megbecsülni, mivel a szereplők többsége logisztikai alvállalkozókkal dolgozik.

A baj, hogy már nem csak a sofőrök, de az őket közvetlenül foglalkoztató alvállalkozók is sok esetben inkább külföldön, jellemzően Ausztriában keresnek jobb lehetőségeket.

A munkaerő megtartását nehezíti, hogy a hazai tulajdonban lévő futárcégek többségének korlátozottak a béremelési lehetőségei: az erős verseny miatt csökkentek, vagy legalábbis "befagytak" az internetes vásárlás kézbesítési díjai - írta felmérésében a GKI Digital.

S miközben idénymunkásokat be lehet állítani a kereskedők raktárainál, a futárok lényegében "szakembernek" minősülnek, akiket nem könnyű pótolni. A közhiedelemmel ellentétben ez egy nagyon komplex munka, azon felül, hogy fel kell venni a csomagokat és címekre kell elvinni.

Az adatok 2016-ra vonatkoznak, kivéve, ahol azt külön jelezték. Nagyításért kattintson a képre! Az adatok 2016-ra vonatkoznak, kivéve, ahol azt külön jelezték. Nagyításért kattintson a képre!

A futároknak a vezetési rutin és a helyismeret mellett napi szinten kell akár nagyobb mennyiségű készpénzt is kezelniük (a hazai tranzakciók 77 százaléka utánvétes).A csomagadminisztrációkhoz és a kártyás tranzakciókhoz pedig miniszámítógépekkel kell gyorsan és hatékonyan bánniuk.Nem is beszélve arról, hogy a parkolás gyakran stresszes lehet, az utánvétes fogyasztókra pedig nem ritkán várakozni kell.Továbbá meg kell tudni válaszolni az alapvető - időnként vámügyintézéssel, árazással kapcsolatos - kérdéseket. Mindezt gyorsan, udvariasan és pontosan kell végezni, hiszen a futár a vásárlók szemében sokszor a választott kereskedés arca is egyben.S miközben, nehéz embert találni, a tréningek költségesek, van egy kiégési jelenség is: ebbe a munkakörbe néhány év alatt teljesen bele lehet fáradni.

Értéknövelt szolgáltatások - a drágább gyorsabb?

Az év végi fennakadásokat elkerülendő, kézen fekvő lenne a prémium szolgáltatások használata. A két leggyakoribb megoldás egyike a magasabb díjért választható időablakos kiszállítás - ennek keretében a futárcég vállalja, hogy a nap során nem random, hanem például dél és délután kettő között hozza ki a csomagot -, a másik pedig a kommunikációs csatornák használata: így például amikor az ügyfél megkaphatja a futár telefonszámát, szintén felár mellett. A rutinos vásárlók igen, de a rutintalanok nem ismerik ezeket, mert a kereskedők ritkán kommunikálják őket. Már az egy értéknövelt szolgáltatás tehát, ha a bolt be tudja mutatni, hogy milyen logisztikai megoldásai vannak - erre pedig csak a legnagyobb szereplők képesek - értékelt Madar

Ezzel szemben a kis szereplők gyakran a kiszállításon is megpróbálnak profitot realizálni, így az ő esetükben a magasabb ár valószínűleg nem értéknövelt szolgáltatást takar. Összességében tehát nincs semmi biztosíték arra, hogy a drágább kiszállítás jobb lesz.

Nem egységes a kommunikáció: önmagában az is egy értéknövelt szolgáltatás, ha a kereskedő nem engedi ki a kezéből a vásárlóval való kapcsolattartást és nem adja át a futárszolgálatnak. A top-szereplők már nagyon figyelnek erre, ám a webáruházak többsége még mindig "lepasszolja" a vevőket a logisztikai cégeknek - hívta fel a figyelmet a GKI Digital üzletágvezetője.

Ennyire még nem volt fontos a fogyasztói éberség

Mivel az év végi tumultus szinte borítékolható, Pintér Róbert azt tanácsolja az online vásárlóknak, hogy minél hamarabb rendeljék meg az ajándékozásra szánt termékeket - lehetőleg még a Black Friday előtt. Ha ezt nem tudják megtenni, akkor olvassanak a közösségi médiában webáruházak és szállítók után, hiszen a fogyasztók erőteljes jelzéseket adnak, ha valamelyikkel probléma van. A sokat bírált szolgáltatókkal pedig már ne szerződjenek. ne rendeljenek tőlük, mert előfordulhat, hogy nem kapják meg időben a csomagjukat. Amelyik webáruházról már hírlik, hogy be van havazva, azt mellőzni kell.

Madar Norbert szerint fontos, hogy az online vásárlók előre tervezzenek a költésekkel: már mostanság érdemes eldönteni, hogy kinek, mire és mennyit akarunk költeni az ünnepek során. Ha pedig a vásárlást nem lehet előrehozni decemberről, akkor tegyük bele a vásárlói kosarába előre azokat termékeket, amelyeket akciósan meg akarunk venni. Ekkor érdemes elmenteni előre a kedvenc webshopon belül már most az ip-címet, az igénybe vett átadópont a típusát, adott esetben akár a kártyaadatokat is, hogy csak egy kattintással lehessen fizetni.

Mindenképp érdemes figyelni, hogy mi az a végső határidő, amin belül még meg lehet kapni az ajándékot karácsony előtt - figyelmeztet Madar.

Meddig tart a türelem?

A szakértők szerint nagy toleranciára lesz szükség az év vége felé. Ez a tavalyi sokk tükrében meg is maradt - legalábbis az eNET kutatása alapján, hiszen küldemények csúszásában érintettek mindössze 11 százaléka (az internetezők 2 százaléka) jelezte azt 2017 elején, hogy az ünnepi időszakban máskor nem fog online rendelni. Mindössze 1 százaléknyi válaszadó akadt, akit a késések olyan mélyen érintettek, hogy többé egyáltalán nem szeretne online vásárolni.

Ugyanakkor, ha még egyszer megismétlődik a tavalyi sokk, akkor valóban óvatosabbak lesznek az emberek, ami pedig a fizikális kiskereskedelem malmára hajthatja a vizet - jósolta Pintér Róbert.

