Fordulat Magyarországon - ilyet is rég lehetett a cégekről elmondani

Több évnyi visszaesés után idén növekedésnek indult a működő vállalkozások száma – közölte a Bisnode Magyarország Kft.

Kovács Bertold, 2017. június 26. hétfő, 11:51

A múlt negyedév végén közel 515 ezer cég szerepelt a nyilvántartásban, ami ezerrel haladja meg az előző negyedévben működő cégek számát - közölte a Bisnode.

A társas vállalkozások számának csökkenése 2013-ban kezdődött, az akkori számokhoz képest még mindig 47 ezerrel kevesebb cég működik.

Növekedett a vállalkozási kedv is, ugyanis öt év után először emelkedett a cégalapítások száma. A tavaly több mint 26 ezer céget jegyeztek be, ami 1320-szal több, mint 2015-ben. A legtöbb új vállalkozás az építőipari, szakmai-tudományos-műszaki, és kiskereskedelmi szektorból került ki, azonban csak az építőipar volt képes növelni az új cégeinek számát az elmúlt évben - derül ki a Bisnode kutatásából, amely szerint a növekedéshez hozzájárult az is, hogy jelentősen visszaesett a cégmegszűnések száma.

A legtöbb, 85 ezer vállalkozás a műszaki szektorban működik, amit a kiskereskedelem és az építőipar követ 56 ezer, illetve 46 ezer társasággal. (Feketelistázzák a cégvezetőket.)

Területi bontásban is jelentős eltérések mutatkoznak. Tavaly mindössze Csongrád, Nógrád és Somogy megyében növekedett a vállalkozások száma. A legnagyobb csökkenés - 3 százalékkal - Komárom-Esztergom megyében volt.

