Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyámság alá kerül a budapesti kamara

Egy héten belül döntő változás lesz a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) életében - tudta meg a Napi.hu Parragh Lászlótól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökétől. Átmenetileg kamarai biztos vagy felügyelő irányítja majd a budapesti szervezetet, hogy aztán új vezetéssel és megváltoztatott működéssel lehessenek úrrá a jelenlegi kaotikus helyzeten.

- Személyi összeférhetetlenségek, gyanús szerződések, indokolatlan kiadások és személyes-családi összefonódások miatt lángol fel újra és újra a vita a budapesti szervezetben - legyen szó régi vagy új vezetésről. Az itt tapasztalható visszásságok immár az egész kamarai szervezet presztízsét és működését is fenyegetik. Miért alakulhatott ez ki a BKIK-nál?

- A kamara gazdasági önkormányzat, s mint ilyen alulról építkezik. A BKIK-nál az elmúlt években olyan alkuk jöttek létre, amelyek különböző érdekcsoportok - s nem az egész szervezet vagy az ország - érdekeit képviselik. Nem korrupcióról beszélek; többnyire olyan lépések történtek, amelyekért büntetőjogilag nem vonható senki felelősségre, de amelyek etikailag megkérdőjelezhetők. Ilyen például, hogy miért Afrikába utaztatták a vezetőket, s nem mondjuk Kínába. Ez vitatható, de önmagában nem jogsértő.

- Az azonban igen, hogy ha valaki családi bizniszként kezeli a kamarát vagy az elnökségi tagok egymásnak adnak szerződéseket, ötcsillagos wellness hotelekbe szerveznek elnökségi ülést vagy konferenciát.

- Valódi korrupciós ügy nincs, megkérdőjelezhető ügyek azonban igen. Nem is kevés. A vizsgálatok szerint a probléma ott van, hogy a kamarai pénzköltései finoman szólva vitathatóak.

- Tavaly februárban a kamarai közgyűlés előtt kiderült: a korábbi elnök és családja "kiprivatizálta" magának a szervezetet, sőt még a vezetőségválasztást is manipulálni szerették volna. Ez már túlmegy a vitathatóság határain, nem?

- Ez esetben is morális vitatható ügyekről van szó. Minden szervezet joggal várja el hogy a vezető családi érdekeit ne helyezze a szervezet érdekei elé. Az nem lehet vitás, hogy ha valaki megfelelő végzettséggel, tapasztalattal rendelkezik, akkor vállalhat állást a kamarában, függetlenül attól, hogy vannak-e ott családi kapcsolatai vagy sem. De itt nem ez történt, mert valóban egy családi klán kezébe került a BKIK vezetése. Ez nagyon sokat ártott a kamara tekintélyének.

- E jelenség ellen Ön is felemelte a hangját, de mégis minden ment a maga útján előre, s ha nem közöljük le a visszásságokról szóló cikket, akkor talán ma is a régi, családi vezetés működteti a szervezetet. Ez az eset is azt mutatja, hogy nem egyedi hanem rendszerszintű problémáról van szó, hiszen éveken át álltak a BKIK élén, sokáig zavartalanul működtek a haveri szerződések, a gyanús megbízások, szerződések és a drága utazások.



- Ez csak Budapesten volt igaz, az ország többi kamarájában nem. A budapesti "modell" működésének alapja az volt, hogy a különböző kamarai tagozatoknak "osztották le" az éves költségvetést, amelyek aztán alkukat kötöttek egymással. A tagozatok vezetői - így például a legerősebb, kereskedelmi kamarát vezető Szatmáry-Jahl Angéla - egymásnak és az elnökségi tagoknak adtak megbízásokat különböző munkákra, így aztán mindenki remekül megélt a kamarai pénzekből. Az sem mellékes, hogy a pénzelosztás mellett és annak ellentételezéseként arra is "vállalkoztak" hogy nem szólnak bele a másik tagozat munkájába. Ám, ismétlem: nem vitték haza a pénzt, vagyis nem loptak.

- Nevezhetjük ezt akárminek, de azért jó néhány elnökségi tag cége kapott zsíros megbízásokat a kamarától, sőt volt olyan tag is, akinek cége csakis kamarai megbízást teljesített, más ügyfele gyakorlatilag nem volt. Így ők mégis hazavitték a pénzt, nem?

- Ilyen esetet én nem láttam. Szerintem nyilvánosságra kellene hozni a kamarai átvilágítás minden részletét, hogy kiderüljön: ki és milyen pénzt vett fel és miért.

- Azt bizonyára abszurdnak tartja Ön is, hogy a kamarai vezetők, akik társadalmi megbízatásban vettek részt a szervezet munkájában "üléspénzt" kaptak a BKIK-tól. Nyersen fogalmazva: a kamarából éltek.

- Ezt fel kell számolni, nem kérdés!

- Az országos kamarának ugyanakkor nincs jogosítványa arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló visszaéléseket felderítse, megakadályozza vagy büntesse. Ön szerint nem kellene a kamarai törvényt módosítani?

- A kamarai vezetők világszerte visszavonult, tehetős üzletemberek, akik nincsenek rászorulva a kamarai fizetésükre. Költségtérítést persze felvesznek, de ennyi. A magyarországi kamarák túlnyomó többségénél is hasonló a helyzet és senki sem gazdasági előnyökért lép be. Számomra elfogadhatatlan az, ami ennek ellent mond.

Véleményem szerint a megoldás nem a kamarai törvény módosítása lenne, hanem ezt belülről kell egyértelműen és határozottan rendezni. A közgyűlés jogosult a működést és a vezetés összetételét is meghatározni.

- Megint csak a rendszer működésénél vagyunk. A fővárosban mintegy 300 ezer cég működik, a BKIK-nak viszont csak 1 százalékuk tagja önkéntesen. A tavalyi közgyűlés is jó példa arra, hogy a gyanús üzelmeket folytató vezetés zavartalanul folytathatja működését, ha mondjuk az utolsó héten beléptet ezer új vállalkozást. Mi lehet a garancia arra, hogy ez mégse történhessen meg így?

- Jogos a kérdés. De dönteni kell: vagy demokratikus rendszert akarunk vagy azt, hogy az aktuális politika szabályozza a kamarák életét. Az utóbbival nem Európa, hanem Ázsia felé mennénk. Szerintem a mostani helyzetben is csak egy megoldás van: a teljes BKIK-vezetésnek le kell mondania az elnökségtől az etikai bizottságig, majd a küldöttgyűlésnek kell döntenie az új kamarai irányítás szervezeteiről. Az eddig megszokott költségvetési alkuknak pedig véget kell vetni és új alapokra kell helyezni a budapesti szervezet munkáját. Ehhez szakmai segítséget, tapasztalt szakembereket kell találni - nem családtagokat.

- De ez megint hónapokat vesz igénybe. És addig mi lesz?

- Maximum egy-két hónapot. De addig kell egy tanácsadó vagy biztos, akit a MKIK delegál majd a budapesti szervezet élére

- Jól értem? Gyámság alá veszik a budapesti szervezetet?

- Lehet így is érteni. A BKIK legalábbis részben gyámság alá kerül. Az MKIK-nak ugyanis megvannak a jogosítványai arra, hogy ezt meglépje. Ha pedig ez nem lenne sikeres, akkor jönnie kell a politikának. Ez persze nem feltétlenül lenne szerencsés megoldás.

- Nincs sok idejük, hiszen a budapesti kamarai balhé "ráég" az országos szervezetre és személy szerint Önre is.

- Teljesen így van. Óriási a nyomás rajtam is. A területi kamarai elnökök is kérik tőlünk a rendcsinálást. Elegük van abból, hogy a kamarai rendszert azonosítják a budapesti szervezettel. Röviden: egyetértek, nincs sok időnk. Egy héten belül radikális változások várhatók.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK