Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyermek-rohamkocsi áll szolgálatba Balatonfüreden

A legmagasabb szintű gyermekellátásra alkalmas, speciális rohamkocsi áll szolgálatba a nyaralási szezonra Balatonfüreden ettől a hétvégétől - adta hírül az Országos Mentőszolgálat.

Az OMSZ az idén is megerősített szolgálattal készül a balatoni szezonra. A mentőerőket átcsoportosítják, ahol pedig nincs a környéken mentőállomás, ott ideiglenes állomást, úgynevezett mentési pontot létesítenek.

A mentőautók mellett Balatonfüreden és Sármelléken mentőhelikopter is rendelkezésre áll, továbbá a gyermekek életmentő ellátására speciális mentőegységeket is működtetnek a Balaton mindkét partján. A déli parton a balatonlellei gyermek-mentőorvosi kocsi már tíz éve végzi feladatát, az északi parton pedig június 17-től egy gyermek-rohamkocsi is erősíti az életmentő ellátást balatonfüredi állomáshellyel.

A szezonban teljes kapacitással működtetik a gépkocsiparkot és megerősített személyzet végzi a munkát, megnyújtott szolgálati időben. A Balaton biztonságát az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei mellett a vízimentők és a strandokra telepített elsősegélynyújtók is erősítik