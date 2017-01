Gyors volt az MNB, nem érte kár az ügyfeleket

Az MNB 2016 végén lezárta a König Bank Zrt.-vel szemben pár hónappal korábban indított piacfelügyeleti eljárását. A gyors jegybanki fellépés nyomán – amely az MNB tavalytól következetesen alkalmazott megelőző-figyelmeztető eszköztárának része – ügyfelet nem ért kár - adta hírül az MNB.

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, beavatkozásmentes, közvetlen. Kérje demószámláját még ma! Demószámla ITT

A jegybank 2016 augusztusában, piacfelügyeleti vizsgálata megkezdésekor ideiglenes intézkedésként már megtiltotta a jogosulatlan tevékenység végzését a társaságnak, s annak adatait megjelenítette honlapjának a tevékenységi engedéllyel nem rendelkező társaságokat felsoroló Figyelmeztetések menüpontjában is.

A König Bank megalapítását követő gyors jegybanki fellépésnek és a nyilvánosság tájékoztatásának is köszönhetően az MNB a most lezárt piacfelügyeleti eljárásában nem azonosított olyan bizonyítékot, amely szerint a társaság ténylegesen üzleti kapcsolatot létesített volna valamely érdeklődővel. A König Bank a feltártak szerint azonban megkezdte banki működését, noha erre nem rendelkezett jegybanki engedéllyel vagy regisztrációval. Azután, hogy az MNB törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett az ügyben, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága is intézkedést hozott a társasággal szemben.

Az MNB 2016-tól a korábbiakhoz képest gyakrabban élt a piacfelügyeleti vizsgálatok megkezdésekor meghozott azonnali hatályú ideiglenes eltiltás eszközével, illetve az eljárások során több feljelentést tett és sajtóközleményeken keresztül gyorsan tájékoztatta a közvéleményt az adott ügyekről, s a jogosulatlan szolgáltatókról. E megelőző intézkedések és a társaságok adatainak a Figyelmeztetések menüpontban való elhelyezésének fő célja, hogy a jegybank mielőbb - jóval eljárásai befejezése előtt - jelezze a nyilvánosságnak, s a (potenciális) befektetőknek: e társaságok nagy valószínűséggel jogosulatlanul (MNB-engedély nélkül vagy bejelentés hiányában) végzik tevékenységüket.

Alapvető fontosságú, hogy a befektetők üzletkötés előtt tájékozódjanak a jegybanknál egy-egy szolgáltató működésének jogszabályszerűségéről, s maguk is tájékoztassák az MNB-t egy-egy új gyanús piaci szereplő megjelenéséről, tevékenységéről. A jegybank saját adatai, a társhatóságoktól és az ügyfelektől kapott információk mellett folyamatos médiareklám-figyelést is végez, egyebek közt a jogosulatlan piaci szereplők kiszűrésére, szükség esetén piacfelügyeleti eljárás megindítására. A végleges adatok szerint az MNB tavaly 44 piacfelügyeleti határozatot hozott, közel 3,9 milliárd forint bírságot kiszabva - szemben a 2015-ben lezárt 15 határozattal és mintegy 1 milliárd forint bírsággal.

Rendkívüli kockázatot jelent, ha egy befektető a jegybanki figyelmeztetések ellenére mégis üzleti kapcsolatba lép egy jogosulatlan szolgáltatóval. Elveszett befektetéséért kártérítést esetlegesen csak a - jellemzően a jegybank feljelentése alapján - meginduló, akár évekig húzódó büntetőeljárásba magánfélként belépve remélhet, gyakorta kis eséllyel. Az MNB a megelőző intézkedéseiről szóló sajtóközleményeit minden esetben eljuttatja a teljes magyar sajtónak. Utóbbinak jelentős szerepe - s egyúttal felelőssége is - van, hogy felhívja a figyelmet egy-egy konkrét jogosulatlan szolgáltató tevékenységének kockázatára, illetve a jegybank ezzel kapcsolatos intézkedéseire - olvasható a közleményben.