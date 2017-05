Hamarosan új korszak kezdődik a magyar bankokban

Támogatják a jegybank fogyasztóbarát lakáshitelekre vonatkozó javaslatát az MTI által megkérdezett nagy kereskedelmi bankok, mivel magasabb szolgáltatási színvonalra ösztönzi a bankszektor tagjait, egyúttal a verseny erősödésére számítanak.

Az MNB pénteken tette közzé, hogy a jegybank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa meghatározta a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek főbb jellemzőit, amelyek szerint a kamatfelár nem haladhatja meg a 350 bázispontot, a folyósításig felmerülő díjak és költségek maximáltak, a törlesztés annuitásos, 3, 5 vagy 10 éves kamatperiódussal, vagy a maximum 30 éves futamidő végéig fix kamat alkalmazható. A minősítés elnyerésére június 1-jétől pályázhatnak a bankok.

Az OTP Bank közölte: a bank az elsők között nyújtja be pályázatát és remélhetőleg - hasonlóan a korábbi gyakorlathoz - elsőként jelenhet meg a piacon a megfelelő tanúsítványú lakáshitel konstrukcióval is. A program részletei alapjaiban nem módosítják a bank fair banki törvényeknek megfelelő hitelezési gyakorlatát. Ügyfeleiket a széleskörű kamatkedvezményeknek köszönhetően ma is leggyakrabban a 3,5 százalékos kamatfelár körül hitelezik. Az induló díjaknál sem lehet jelentős változásról beszélni, a bankszektor egészére és az OTP Bankra is az általános, jelentős mértékű díjelengedések a jellemzőek.

A bank szerint a piaci szereplők között ma is erőteljes árverseny zajlik, amit bizonyítanak például a 2 százalékkal kezdődő teljes hiteldíjmutatók (thm) és a nulla forintos induló ajánlatok. A verseny így a program hatására inkább a szolgáltatási színvonal és a kiszámíthatóság mentén fokozódik majd. Az ajánlás ebben sem hoz sok újat az OTP Bank működésében, mert az átfutási idő ma rövidebb náluk, mint az MNB által elvárt intervallum. A banknak nincs aggálya a kötelező érvényű ajánlatadás kritériumával szemben sem, ügyfeleik 99,5 százalékban arra a hitelösszegre szerződhetnek, amelyet az első személyes ügyféltalálkozó során az előszűrés után meghatároz a pénzintézet és az ügyfél. Ugyanakkor bár az ajánlásnak megfelelően a program széleskörű ügyfélkör számára válik elérhetővé, lesznek olyan kockázati, fedezeti szegmensek, ahol valószínűleg nem lehet rentábilisan hitelt nyújtani az MNB által megajánlott kondíciókkal.

A K&H Bank is pozitívan értékeli az MNB fogyasztóbarát lakáshitelezésre vonatkozó törekvését. A bank folyamatosan az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálásáért, az ügyfelek elégedettségért dolgozik. Néhány éve már lépéseket tettek, illetve tesznek például a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök kamatának csökkentésére. A szakértők elemzik a nyilvánosságra hozott feltételeket, és dolgoznak a kezdeményezésnek megfelelő termékek kialakításán. A bank tervei között szerepel, hogy megszerezze a vonatkozó minősítést, ám az csak a bevezetést követően körvonalazódik, hogy a fogyasztóbarát lakáshiteleket az ügyfelek melyik csoportja tudja majd leginkább igénybe venni.

Az Erste Bank szerint olyan kezdeményezésről van szó, amely tovább növeli majd a piaci versenyt, a szolgáltatás színvonalának emelésére késztetve a bankokat. Az Erste mindenképpen szeretné megkapni a minősítést a lehető legtöbb termék esetében. Már most is van a banknak olyan terméke, amely jelentős mértékben megfelel az MNB elvárásainak, emellett bizonyos nyomtatványokat, igazolásokat és folyamati lépéseket kell módosítani ahhoz, hogy eredményesen tudjon a bank pályázni a minősítésre. Az Erste erős versenyre számít a piacon, mivel az árazás mellett a szolgáltatás színvonalán, az átfutási időn is van mit javítani egyes bankoknak. Emellett a hitelintézetek várhatóan jelentős erőfeszítéseket tesznek majd annak érdekében, hogy nagyobb részesedést szerezzenek az érintett ügyfélkörben.