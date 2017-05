Háromból két budapesti taxis megbukott

A vizsgálatok kétharmadában jogsértést találnak a taxiknál a fővárosban - számolt be a Világgazdaság.

Még nincs is itt a turisztikai főszezon, de a taxisok körében elkövetett jogsértések száma már az első negyedévben 654-re rúgott - tudta meg a lap a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt.-től.

Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzöttek kétharmada fennakad a rostán, a cég munkatársai ugyanis havonta 250-300 alkalommal ellenőrzik a fővárosi taxisokat.

A fő problémák a régiek: még mindig sokan pörgetik a taxiórát, és sokan "megfeledkeznek" a nyugta- vagy számlaadásról. Volt példa a jogsértések között budapesti működési engedély nélküli fuvarvállalásra, tevékenységi engedély és személytaxi-vezetői igazolvány nélküli szolgáltatásnyújtásra is.

Egyes taxisok bűncselekményeket is elkövettek, például azzal, hogy megsértették az utasok személyi szabadságát, sőt csalással is találkoztak az ellenőrök. Hiányosságok is előfordultak: például hiányzott az utastájékoztató, és olyan is előfordult, hogy működőképes bankkártya-elfogadó nem volt az autóban - sorolta a lap.