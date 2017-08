Hatalmas kutatás indul: felmérik a magyar lakosság képességeit

Szeptember 1-jén indul az OECD nemzetközi felnőtt képesség- és kompetenciamérési programjának (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) magyarországi felmérése Magyarországon - jelentette be Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Nemzeti Tanácsának elnöke pénteken Budapesten a felmérés nyitórendezvényén.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság felzárkózása a termelékenység folyamatos növelésével, a magyar vállalkozások és a munkaerő versenyképességének javításával képzelhető el, ezért kiemelten fontos az Európai Unió (EU) által is támogatott PIAAC kompetencia-felmérés - írja az MTI.

A projektet az NGM, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) konzorciumi együttműködésében az OECD előírásainak megfelelően valósítják meg 1,1 milliárd forintból, az adatok feldolgozását is beleértve, 2020 végéig - ismertette Pölöskei Gáborné, az NGM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára.

A PIAAC a felnőttek készségeiről eddig készített legátfogóbb nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely pontos képet ad arról, hogy a 16-65 év közötti felnőttek mennyire használják képességeiket munkájuk során. (Közmunkások: mire használja őket az Orbán-kormány?)

Hornung Ágnes hangsúlyozta, hogy az, aki időt és energiát áldoz a kérdőívek kitöltésére, végső soron a magyar versenyképesség javításához és ezzel egyben a magasabb életszínvonal megteremtéséhez járulhat hozzá.

Pölöskei Gáborné beszélt arról is, hogy a felmérés tényeken alapuló szakpolitikák és reformok kidolgozását is segíti, valamint adatokat és elemzéseket biztosít az oktatási alrendszerek - a köznevelés, a szakképzés, a felnőttképzés - szakmai fejlesztéséhez.

Janák Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője elmondta, hogy a felmérést az elmúlt években 33 országban végezték el, Magyarországon körülbelül 8 hónapon át tart majd az adatgyűjtés. A KSH kérdezőbiztosai személyesen keresik fel a tudományos módszertan segítségével reprezentatív módon 250 településről kiválasztott 6 ezer embert.

A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. A válaszadás önkéntes és név nélküli, minden kitöltő 5 ezer forintos ajándékutalványban részesül - tette hozzá.