Hátat fordított Magyarországnak az ismert multi - mutatjuk az okokat

Túlbecsülte a hazai piacot az osztrák Dorotheum érdekeltsége, az Orex. A zálogháza ugyan sikerrel üzemelt, de láncrendszerben az óra és ékszer boltjai nehezen működtek. Tavaly döntöttek a kivonulásról, az ősztől pedig már csak ingatlan bérbeadóként lesz jelen a cég.

Szabó Dániel, 2017. július 12. szerda, 07:05

Ajánlom

Még szeptemberig nem kerülnek le az Orex cégérei egykori zálogházairól és óra-ékszer boltjairól, utána viszont már ennyi sem marad az országos üzletláncból. Két évig várták a 2000-es évek elején az osztrák Dorotheum aukciósház többségi tulajdonában lévő Orex Zrt-nél, hogy megkapják az MNB engedélyét a működésükhöz. A 2004 óta tartó időszakban az óra- és ékszer-értékesítéssel foglalkozó részlegük nem tudott versenyképessé válni a magyar piacon.

A cég tavaly jelentette be, hogy érdekeltségeinek nagy részét eladja és kivonul az országból. Múlt áprilisban írták alá a szerződést arról, hogy a BÁV Zrt. megvásárolja az OREX-Zálog Zrt.-t és a tulajdonában álló Orex-Zálogkereskedelmi Kft.-t. Így létrejött az ország záloghitel szegmensének kétharmadát lefedő cég.

Az OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. kereskedelmi részeket külön értékesítették, külön intézik a végelszámolást. Legtöbb ingatlanjukat eladták, az Andrássy úti egykori székház viszont marad a vállalat tulajdonában, felújítják és a jövőben kiadják.

Szerény magyar piac

"A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy láncként működtek a boltjaink, így mindenhol ugyanakkora áraink voltak. Ez jelentős hátrányt jelentett azokkal a kisebb boltokkal szemben, ahol a tulajdonos jelen volt. Komoly kedvezményeket adhattak, amelyet az Orex nem tehetett meg" - mondta el Franz Spalj, a cég végelszámolója a Napi.hu-nak. Az igazgatóság korábbi tagja egy példát is mesélt: Szombathelyen a főutcán két bolt is volt velük szemben, ahol táblákon hirdették, hogy akár 40 százalék kedvezményt is ki lehet alkudni. Ők azonban fix áron működtek.

A kivonulás fő oka az volt, hogy hiába próbálták meg fejleszteni óraboltjaikat, rendre veszteséges vagy nullszaldós éveket zártak. Belépéskor túlbecsülték a hazai piacot, amelyen nagyon alacsony a fizetőképes kereslet. Intenzíven reklámoztak, vásárlói klubot hoztak létre, de ezek sem segítettek. Bécsben végül tavaly úgy döntöttek, hogy feladják magyarországi érdekeltségeiket.

Zálogházaik viszont nyereségesek voltak. Azonban nem akartak részben sem a hazai piacon maradni, így ezekre is vevőt kerestek. Bár többen érdeklődtek, köztük ukrán beruházók is, végül azért döntöttek a BÁV mellett, mert a konkurens cég volt akkor a legnagyobb szereplő. Valamint már rendelkezett a szükséges engedélyekkel, így gyorsan végbemehetett a csere, a dolgozók közül is többeket átvettek.

Kiárusítottak

Az Orex úgy lépett be a hazai piacra, hogy meglévő üzleteket is felvásárolt. Ismert helyeken, meglévő vevőállománnyal papíron könnyebb lett volna az állomány. Valamint törekedtek arra, hogy saját ingatlanokat vásároljanak az ékszerüzleteknek.

"A végelszámolás során a saját üzleteinket eladtuk. Ahol pedig béreltünk, ott próbáltunk utódbérlőt találni" - ismertette Franz Spalj, hozzátette, hogy a plázákban nehezebb volt új bérlőket találni: ilyenkor a cégek a hatályos bérleti szerződéseket kötbérezik, majd a helyiséget maguk adnák ki újra. Az Orex ezen felül több olyan üzletet is úgy adott át, hogy az alkalmazottak is átkerültek az új tulajdonoshoz.

Eredetileg olyan vevőket kerestek, akik az óra- és ékszerkészletet egyben megvásárolták volna. Azonban a vevőjelöltek közül volt olyan, amely csak félárat kínált a termékekért, végül az Orex maga árusította ki ezeket, mintegy 15 százalékos haszonnal.

Tartozás nélkül mennek

A végelszámolás megkezdésekor leadott cégbeszámoló szerint korábban 2,3 millió euróval tartoztak az osztrák anyavállalatnak, amely 1,3 millió eurót már korábban elengedett. Kérdésünkre Spajl elmondta, jelenleg már alig maradt kötelezettségük, melyet a végelszámolás szeptemberi befejezéséig maradéktalanul megtérítik.

Az eladott cikkek garanciaszerződéseit átadták a korábban a cég részét képező Temporum Kft-nek. Eddig összesen 7-8 alkalommal fordultak hozzájuk jótállási ügyekben.

A kivonulási folyamat nagy része már lezárult. Jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jóváhagyására várnak.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!