Havazás: több mint háromezren maradtak áram nélkül Nógrádban

Az már korábban is sejthető volt, hogy a Mercedes elég alaposan belenyúlt a Nissan Navara szerkezetébe, mielőtt X osztályként a nevére vette, és most az EuroNCAP tesztje is ezt támasztja alá. Bár a két autó ugyanott készül, a Mercedesnek nem csak az orrán van plusz egy csillaga, most már az EuroNCAP töréstesztben is.