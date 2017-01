Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Heteken belül forgalomba állhatnak a 3-as metró új szerelvényei

Akár heteken belül utasokat szállíthat az első felújított szerelvény a 3-as metró vonalán - mondta a Metróért Egyesület elnöke az InfóRádiónak, miután szerdától már nappali tesztüzemben is futnak az új kocsik.

Bíró Endre szerint ezek a szerelvények akár harminc éven át biztonságosan közlekedhetnek a forgalomban. Szerdán délelőtt már a 3-as metró vonalán a főforgalmi vágányokon is futott az első felújított szerelvény. A Metróért Egyesület elnöke a rádiónak azt mondta: arra lehet következtetni, hogy vagy már megtörtént a hatósági vizsga, vagy a hatósági vizsgára való felkészülés jegyében tett meg néhány fordulót a metrószerelvény. A késő esti órákban és üzemszünetekben eddig is futottak a kocsik.

Közeleg az idő, amikor az utasok is birtokba vehetik a felújított metrót, ez néhány héten belül megtörténhet - vélekedett a szervezet elnöke. A tesztsorozaton 15 ezer kilométert kell a szerelvénynek lefutnia hibamentesen terheléssel és terhelés nélkül, valamint fékpróbák is történtek. A később érkező többi járműnek már csak ezer kilométert kell megtenni hibamentesen. Remélhetőleg egy hónapon belül két metrószerelvény is követheti egymást.

A Metróért Egyesület elnöke elismerte, hogy bár vannak korszerűbb és szebb járművek is ennél, ám összességében műszaki sikerről beszélhetünk. Megfelelő karbantartás mellett akár még 30 éven keresztül, biztonságosan közlekedhetnek a kocsik. Szerinte a felújított szerelvények fékrendszere biztonságos és tűzesetek sem fordulhatnak elő.

A metrók eredeti gyártója, az orosz Metrowagonmash újítja fel a 222 kocsit 219 millió euróért, az utolsó szerelvény 2018 második felében érkezhet meg Budapestre.