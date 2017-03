Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hetven-kilencvenezer forint törlesztőt fizethet a magyar

Egyre több 15-20 évre fix törlesztőrészleteket ígérő lakáshitel Magyarországon, s bár az ilyen kölcsönök drágábbak a változó kamatozású hiteleknél, ez a helyzet a bankok erősödő versenyének köszönhetően változhat.

Már az elmúlt időszakban is elérhetőek voltak az 5-10 évre fix törlesztőrészletet biztosító hitelek, de egyre több az olyan lakáshitel, amelynél ennél hosszabb időre, 15-20 évre garantálják a fix törlesztőrészletet - derül ki BankRáció.hu friss összeállításából. Egy 10 millió forintos, 20 éves futamidőre felvett lakáshitelnél a 15-20 évre fixált törlesztőrészlet havonta 70-92 ezer forintos kiadást jelent.

"Ez az összeg nem változik, bármi is történjen a gazdaságban. Tehát akár emelkedhet is a kamatszint a következő 10-15 évben, a lakáshitel törlesztőrészlete ebben az esetben sem változik" - mondta Gergely Péter, a BankRáció.hu hitelszakértője. Az eddig is látszott, hogy a hitelfelvevők a biztonságra törekednek, azaz inkább a több évre fix törlesztőrészletű lakáshiteleket választották az olcsóbb, változó kamatozásúakkal szemben.

A 15-20 évig fix törlesztőrészletet garantáló hitelekre is igaz, hogy a bankok számos kedvezményt adhatnak például a jövedelem függvényében. Akár 1-2 százalékpontos csökkentés is elérhető a kedvezményekkel. A több évre, akár 15-20 évre rögzített törlesztőrészletű lakáshitelek ugyan drágábbak a változó kamatozású hiteleknél, a bankok közötti verseny javíthat ezen a következő időszakban. A hitelfelvevőkön is sok múlik: érdemes az online kalkulátorokkal hitelt választani.