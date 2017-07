Hogy teljesítenek a külügyminisztérium új cégei? Kattintson, mutatjuk!

A Magyar Nemzeti Kereskedőház csak trükkel tudott nyereséget felmutatni, a leányvállalatai még úgy sem. Viszont felfutott a Balassi Intézet jogutódja - derül ki a tavalyi éves beszámolókból.

Szabó Dániel, 2017. július 2. vasárnap, 18:36

Két ügyes, milliárd forintokban mérhető húzás segített a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) felügyelete alatt álló állami cégnek, az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-nek, hogy két pocsék év után ne kelljen veszteséget kimutatnia - írja a 24.hu az állami exportügynökség öt hét késéssel leadott cégbeszámolója alapján.

A portál szerint a két trükk egyike az volt, hogy a sajtóban Lévai Anikó rokonságához köthető Cider Alma Kft. nem fizetett az MNKH-nak, tartozása 3,2 milliárd forint volt. Ezt végül a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó egyik követeléskezelő cég, a Hórusz Faktorház térítette meg. A faktorálási piac alapján, ahol átlagosan 70-80 százalékos áron vállalják át a tartozásokat, úgy becsülik, hogy legalább 2 milliárd forint kerülhetett így a külügy cégéhez.

Az MNKH másik, meghatározhatatlan összegű bevétele pedig éppen a tulajdonos KKM-től érkezett. Az exportügynökség a tárcával közszolgáltatási szerződést kötött. A társaság beszámolójának kiegészítő melléklete alapján míg 2015-ben nem egészen 340 millió forint ilyen jellegű bevételük volt, addigra tavaly ez a tétel már 5,56 milliárdra nőtt.

Fontos még két tétel a költségvetésükben: a kereskedőház bankbetétben tartott pénzállománya egy év alatt 3-ról 7,2 milliárd forintra nőtt. Erre szükség is lesz idén, mert a társaságnak az év végéig kell visszafizetnie a Szijjártó-féle minisztérium felé a három éve kapott 5 milliárdos kölcsönt. A másik, hogy a cég a lejárt követelésekre 565 millió forintos értékvesztést számolt el, vagyis ennyi követelésüket érzik behajthatatlannak. Az MNKH a tavalyelőtti 6 milliárd forintos vesztesége után, tavaly csaknem 170 millió forintos nyereséget ért el.

A kereskedőház exportértékesítése a két évvel korábbi 1 milliárd forintról tavaly 226 millió forintra csökkent.

A promóciós cégnél milliós bevétel égett el

Az MNKH-nak - nem számítva a végelszámolás alatt álló két cégét - jelenleg három leányvállalata van: az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft., valamint az Áldomás Kft. Emellett idén áprilisig 15 százalékos részesedése volt a Prominence Food Zrt.-ben, amelyben a többségi, azóta egyedüli tulajdonosa a Ghaith Pharaon érdekeltségébe tartozó Pharaon-Gamma Kft.

Az MNKH Promóciós Kft. nettó árbevétele egy év alatt 616 millió forintról mintegy 2,5 milliárd forintra nőtt. Továbbá 167 millió forintnyi egyéb bevétele származott egy Európai Uniótól kapott támogatásból. Azonban ennek a nagy részét elvitték a bérköltségek: tavaly már több mint 1 milliárdot fizettek a dolgozóknak, miközben egy évvel korábban ez még csak 336 millió forint volt. A kiegészítő melléklet szerint 83 ember dolgozik a promóciós vállalkozásnál, ami azt jelenti, hogy átlagosan havi nettó 500 ezer forintos fizetéseket kaphattak tavaly az alkalmazottak.

A külügy vállalkozásainak adatai (millió Ft)CégÁrbevétel (2015)Árbevétel (2016)Üzemi eredmény (2015)Üzemi eredmény (2016)Adózott eredmény (2015)Adózott eredmény (2016)MNKH Zrt.5 631,96 461,9-5 913,6393,4-5 998,8169,2MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat kft.155,8856,74,76,62,90,5MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft.615,82 461,973,712,357,52,9Áldomás Kft.01,4-0,6-47,0-0,6-47,8Prominence Food Zrt.00-0,2-80,9-0,2-80,9KKM Oktatási és Rekreációs Kft.66,7282,0-8,484,8-8,681,8

A 1,5 milliárd forintnyi ráfordításokból a legnagyobb szelet a rendezvényszervezési költségeké, ezek 768 millió forintot költöttek. Érdekesség, hogy az előző évi 150 ezer forintnyi szakértői költség 321 millió forintra nőtt tavaly. Így jött ki végül, hogy a külügyi vállalkozás bevétele mindössze 2,9 millió forint volt, amelyet az eredménytartalékba helyeztek.

A nullszaldós Közép-Európa

Az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. forgalma is nőtt 2016-ban az előző évihez képest: 156 millióról 857 millió forintra. Azonban az anyacéghez ebből nem sok jutott, profitja mindössze 572 ezer forint volt.

A tevékenysége szerint a szomszédos országokban, valamint Lengyelországban dolgozó kereskedelemfejlesztési vállalkozásnál 640 millió forintnyi anyagjellegű kiadása volt. Kimagaslik a külföldi tevékenységének fenntartási díja, mely 272 millió forintot tett ki, valamint a 191 millió forintnyi rendezvényszervezési költség. A vállalkozásnak 16 alkalmazottja volt tavaly, a kiegészítő melléklet szerint nekik összesen 144 millió forintot fizettek ki.

Az ételminősítő és a talány

Az MNKH Zrt. és a Bodrogai Ferenc milliárdos vállalkozó érdekeltségébe tartozó Omega Bázis Kft. által létrehozott termékminősítéssel foglalkozó Áldomás Kft. eddig csak veszteséget termelt. A cég idén márciusban 4 millió forintért teljes egészében a kereskedőház tulajdonába került. A minősítő tavalyi árbevétele mindössze 1,4 millió forint volt, így 47 millió forint mínuszt produkált. Valódi értékét a birtokában lévő szellemi termékek jelentik, melyek a beszámoló szerint 128 millió forintot tettek ki. (Bodrogai a Napi.hu A 100 leggazdagabb 2017-es kiadványa szerint a 96. leggazdagabb magyar 9,6 milliárd forintos becsült vagyonával.)

A Prominence Food Zrt. tavaly még nem kezdhette meg valódi működését, azonban az eredeti 5 millió forintos törzstőke mellé 280 millió forintnyi emelést hajtottak végre a tőketartalékban. Az egy darab, ilyen névértékű részvényt a Pharaon-Gamma Kft. váltotta meg. Az eredeti tulajdonjogi viszonyok így sem változtak érdemben: az MNKH közel 15 százaléknyi részvénnyel rendelkezett.

A cég tavaly nullás forgalom mellett 80 millió forintot meghaladó veszteséggel zárt. Ebből 30 millió forint csak bérköltségre ment el a Prominence Foodnál, amely azt jelenti, hogy közel nettó 1 millió forintos havi fizetéseket adtak a vállalatnál.

Az új Balassi Intézetnek jól megy

Ahogy arról korábban írtunk, tavaly alapította a KKM a KKM Oktatási és Rekreációs Kft.-t (KKMOR), hogy a bürokráciacsökkentés áldozatául esett Balassi Intézet feladatainak egy részét odadelegálja. Az új cég papíron különböző tréningek és rendezvények szervezésével foglalkozik, mellette OKJ-s képesítések is szerezhetők. Szijjártó Péter miniszter egy korábbi írásbeli válaszából kiderült már, hogy közel 4000 résztvevő számára nyújt képzéseket (egy alkalmazott több képzésben is részt vehet), melynek összköltsége 124 millió forint. Elérhetők többek között vezetéstechnikai tréningek, krízismenedzsment vagy például Ember és társadalom az iszlám világban című kurzus is.

A KKMOR tavaly már 282 millió forint feletti forgalommal dolgozott és 82 millió forint nyereséget termelt, szemben a 2015-ös 8,5 millió forint veszteséggel. A bevétel nagy része viszont a külügyi tárcától származhat, amely egy nem részletezett összegű közszolgáltatási szerződés keretében kijelölte a vállalkozást az oktatási közfeladatok ellátására. A kurzusokból a kiegészítő melléklet alapján 112 millió forint, míg nyelvtanfolyamokból 136 millió forint később esedékes bevételt soroltak át.

