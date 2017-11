Ide forduljon, ha aranyat akar vásárolni!

Az arany még mindig jó befektetésnek számít, a BÁV Zrt. 2016-ban 37 százalékkal növelte a befektetési célú aranytömbök forgalmazásából származó bevételét az előző évhez képest.

A közelmúltban napvilágot látott csalások nyomán a BÁV szakértői arra figyelmeztetik az aranytömböt befektetési céllal vásárolni szándékozókat, hogy különösen körültekintően járjanak el vásárlásaikkor.

"Gyanúra adhat okot, ha a tömböt úgy akarják velünk megvetetni, hogy azt nem kaphatjuk a kezünkbe, hanem az eladó cég őrzi meg anélkül, hogy fizikailag is kapcsolatba kerültünk volna vele, mint ahogy ez a közelmúltban is történt egy csalás során. Fontos, hogy csak igazolhatóan magas minősítésű aranytömböket vásároljunk leinformálható és jó hírű forgalmazótól." - mondta el Varga Balázs, a BÁV Zrt. kereskedelmi igazgatója. (Itt az idő aranyat venni.)

A BÁV által forgalmazott, svájci Argor Heraeaus által gyártott aranytömböket a világon mindenhol elfogadják, bárhol azonnal értékesíthetők, sőt fizetőeszközként is használhatók. A tömbök 999,9 ezrelékes aranytartalommal rendelkeznek, emellett a BÁV teljes körű visszatérítési garanciát is nyújt rájuk: igény szerint az aranytömböket minden korlátozás nélkül, meghatározott áron visszavásárolják. Ha valaki nem szeretné otthon tárolni az aranyat, az a vásárlás és a szemrevételezés után a BÁV megőrzési szolgáltatásának köszönhetően a cég 84 zálogfiókjában is tárolhatja azt, rugalmas, várakozásmentes hozzáféréssel, akár rövid távon is.

A BÁV Zrt. az egyik legjelentősebb magyarországi befektetési arany forgalmazóként 2016-ban 37 százalékkal növelte ezen termékek értékesítését 2015-höz képest. A cég által forgalmazott 5, 15.55, 31.1, 50 és 100 grammos aranytömbök ára az arany mindenkori világpiaci árához igazodik, illetve a forint/dollár árfolyam alakulásának megfelelően változik.