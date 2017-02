Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Idén jöhet a nyugdíjasok "rohama" a magyar boltokban

Ömlött az Erzsébet utalvány decemberben és a beváltás is megugrott: nem csak kormány "karácsonyi ajándékozása", hanem a céges igénylések is megdobták a piacot. Maradt ráadásul jócskán beváltani való 2017-re is. Ám hamarosan fordulat érkezhet - kalkulál a Blokkk.com.

A KSH adatai szerint 2016. decemberében közel 53 milliárd forint értékben igényeltek Erzsébet utalványt a különböző intézmények és a vállalkozások. Ez bő két és félszerese az előző év végi igénylésnek, ami akkor 20 milliárd forint volt.

Az adatokból kitűnik, hogy a nyugdíjasoknak juttatott 28 milliárdos utalványösszeget leszámítva a különféle intézmények és vállalkozások közel 25 milliárd forintnyi Erzsébet utalványt adtak dolgozóiknak, ami negyedével több az egy évvel korábbi összegnél. Feltehetően a munkaadók igyekeztek kihasználni az utolsó kedvezményes adózású időszakot, hiszen 2017-től ez a lehetőség már megszűnt az Erzsébet utalvány juttatásában - állapítja meg a portál.

Az Erzsébet utalványt birtoklóknak nem kellett sietniük a beváltással, hiszen a szabályok szerint a kibocsátást követő év végéig beválthatók, ennek ellenére az elfogadóhelyeken, a boltokban, vendéglőkben másfélszeresére nőtt a decemberi utalványos forgalom. Ez sem kevés, hiszen a 2015. év decemberének 17 és fél milliárdjáról 2016. decemberére bő 25 és fél milliárd forint fölé ugrott a bolti beváltás.

Nincs adat arról - nem is nagyon lehet -, hogy a nyugdíjasok milyen arányban váltották be 2016. decemberében a kapott Erzsébet utalványokat, de a Blokkk.com szerint könnyen feltételezhető, hogy az "átcsúsztatók" derékhadát ők alkothatták.

Várhatóan vissza fog szorulni

A 2017-ben közel 208 milliárd forintnyi utalvány igényeltek a kibocsátótól, a beváltás összege azonban csak 168 milliárd forint volt. Egy évvel korábban 155 milliárd forint volt az Erzsébet utalvány kibocsátás, a felhasználás pedig 143 milliárd forint, tehát az átcsúszás akkor a következő évre negyede volt a 2016. évi 40 milliárd forintnak.

Idén is adnak a cégek utalványt, de a legnépszerűbb cafeteria elem a készpénz lesz 2017-ben önmagában az Erzsébet utalványokhoz kapcsolódó adókedvezmény megszűnése miatt alaposan megcsappanhatna a juttatási kedv. Előreláthatóan azonban a továbbra is erős munkaerőhiány közepette nem szívesen vonnak meg juttatásokat a cégek,

Egyértelmű ugyanakkor, hogy a 100 ezer forint kedvezményes készpénzjuttatás sok helyen kiszorítja az Erzsébet utalványt. Készpénz hozzávetőleg akkora összegben adható olcsóbban, mint korábban az Erzsébet utalvány kedvezményesen.