Így nyaralunk idén

A tavalyihoz hasonlóan idén is az utazók döntő többsége, 74 százalék köt utasbiztosítást, ugyanakkor sokkal többen - 77 százalék - nyaralnak idén, mint 2016-ban. Továbbra is ár alapján dönt közel 40 százalékunk, de jelentősen nőtt a kiegészítők fontossága a biztosítás megkötésénél. Tavalyhoz képest kevésbé vagyunk tisztában azzal, mit is tartalmaz egy alap utasbiztosítás csomag - derül ki egy friss felmérésből.

A Genertel Biztosító Zrt., idén is 1000 főt kérdezett meg utasbiztosítási felmérése alkalmával. A kutatás során 3 nagy csoportba sorolták a kérdéseket: az utazók hány százaléka köt utasbiztosítást és mi alapján dönt? Milyen módon kötnek biztosítást? Mennyire vagyunk tisztában magával az utasbiztosítással?

A nyaralók háromnegyed köt utasbiztosítást

Az elmúlt két évhez képest jelentősen csökkent azok aránya, akik nem engedhetnek meg maguknak egy utazást; 2016-ban 49 százalék, 2015-ben 50 százalék, idén csupán a megkérdezettek 23 százaléka nem utazik sehová. Belföldre a megkérdezettek közel 46 százaléka utazik (2016: 34 százalék), külföldre pedig tavalyhoz képest 12 százalékkal többen, 29 százalékuk tervez utazást. A külföldi nyaralást választók közül mintegy 10 százalék Horvátországban nyaral.

Nincsen érdemi változás tavalyhoz képest az utasbiztosítást kötők számában; a tavalyi 73-hoz képest a válaszadók 74 százaléka mondta azt, hogy minden esetben köt, míg 18 százalékuk csak néha (2016: 8 százalék). A tavalyi 19 százalékhoz képest viszont 8 százalékra csökkent azok aránya, akik soha nem kötnek biztosítást.

Árérzékeny a magyar

Még mindig nagyon árérzékeny a magyar piac, tavalyhoz hasonlóan idén is 40 százalék válaszolta azt, hogy kizárólag ár alapján dönt egy utasbiztosítás mellett. Nőtt a kiegészítők fontossága; idén 41 százalék dönt ez alapján, tavaly alig 20 százalék.

Nőtt azok száma is, akik az adott biztosító ismertsége vagy ajánlása miatt döntenek az adott biztosítás mellett; 34 százalékra a 2016-os 26-ról.



Egyre többen kötnek neten utasbiztosítást

A válaszadók 47 százaléka interneten köti meg biztosítását, ez 7 százalékkal több, mint tavaly. Az elmúlt évhez hasonló arányban - 46 százalék - választják a klasszikus személyes kötést. 8 százalék alatti a telefonon kötők aránya.

Ami a preferált napidíjakat illeti, itt jelentős az eltérés tavalyhoz képest; a tavaly mért 45 százalékhoz képest, idén már 74 százalék tart reálisnak 200-400 forintos fejenkénti napidíjat, alig 12 százalékuk (2016: 37 százalék) pedig 400-900 forintos sávban mozgót. A fennmaradó 14 százalék 200 forintos napidíjjal lenne boldog.



Kicsit kevesebbet tudunk, mint tavaly

A válaszokból kiderült az is, hogy 2016-hoz képest valamivel kevesebbet tudunk magáról az utasbiztosításról; arról, hogy mit tartalmaz jellemzően az egy alap csomag. A megkérdezettek fele, illetve harmada nem tudja, hogy a gépjármű assistance és a poggyászbiztosítás is része lehet az alapcsomagnak, ahogyan 45 százalék nem tudta, hogy az orvosi-és mentési költséget is tartalmazza. Ezek az arányok, kisebbek voltak tavaly, azaz, még ha néhány százalékkal is, de jobban tisztában voltunk az utasbiztosítás által tartalmazott szolgáltatásokkal.