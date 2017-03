Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így spórolhatnak százezreket az autósok

Az elkerülhetetlen javítási kiadásokra is százezreket elkölthet öt év alatt, figyelembe véve a magyar útviszonyokat és a csereperiódusokat. Megfelelő alkatrészválasztással viszont százezreket lehet spórolni: akár az utángyártott elem is jobb lehet, mint a gyári. Viszont az olyan biztonsági berendezések vásárlásakor, mint a légzsák, nem szabad kockáztatni.

Már akkor 150-420 ezer forint kiadása lehet az autójára, ha csak a leggyakrabban elhasználódó alkatrészeket cseréli ki az autóján. De a szűrők (levegő, olaj, pollen), fékbetét, féktárcsa, stabilizátor bekötő, lengéscsillapító, talpas gömbfej cseréjén is sokat spórolhat. Főként amiatt, hogy az egyes elemek árában is jelentős eltérések vannak - akár két-háromszorosak is -, annak függvényében, hogy utángyártott vagy gyári alkatrészt vásárolunk. Ezért érdemes pártatlan szakember segítségét kérni, mert sokszor a külső beszállítótól érkező csereelem jobb, mint az originális - írja közleményében a Bárdi Autó.

Ennek logikus oka, hogy az egyes gyári alkatrészeknél is kiütközhetnek hibák az idő múlásával, amelyeket az utángyártott daraboknál gyorsan kiküszöbölhetnek. Mint ahogy az a helyzet is előállhat: gyári és utángyártott között nincs lényegi különbség, mert mindkét fajta ugyanazon gyártó terméke. Emiatt eltérés csak a logóban, a csomagolásban - és az árban van. Az az elképzelés is téves, hogy a gyári alkatrész mindig drágább, mivel olykor éppen az az alkalmibb vétel.

Fontos tudni, hogy nem jár garanciavesztéssel, ha nem gyári, hanem utángyártott alkatrészt szerelnek be. Az Európai Bizottság csoportmentességi rendelete értelmében a szakszervizeknek 2010 júniusa óta a hivatalos beszállítók termékeit is be kell szerelniük.

Van, amin ne spóroljunk

Több százezer magyar autóból hiányozhatnak a légzsákok és az azokat kiegészítő legfontosabb közlekedésbiztonsági, utast védő berendezések. A helyzetet csak rontja, hogy akár további egymillió személygépjárműbe kerülhettek nem megfelelően működő, ellenőrizetlen forrásból származó manipulált biztonsági elemek - írja közleményében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT).

A HENT szerint a hazai autók negyedében-harmadában mutathatnak működési rendellenességet, valamint 10-15 százalékuknál már eleve hiányoznak ezek az eszközök. Ennek oka, hogy az illegális, szakszerűtlenül javító szervizek leginkább a légzsákot és az egyéb biztonsági rendszert működtető elektronikát mellőzik a közúti balesetben évente megsérült 250-300 ezer gépjármű, valamint a külföldről behozott sérült autók kijavításakor, mivel ezek ára igen magas. A használt autók egy része ilyen helyreállítás után kerül az új tulajdonoshoz, akinek viszont tudomása sincs ezek hiányáról, vagy éppen működésképtelenségéről.

Egy 2014-es kutatás során az adás-vételt követő eredetiségvizsgálatra kötelezett autóból, véletlenszerűen kiválasztott 600 gépkocsi kb. 40 százalékánál a biztonsági rendszerek nem megfelelő működését, vagy azok teljes hiányát tapasztalták a szakértők. Ez azért riasztó adat, mert közlekedésbiztonsági szempontból a légzsákok és a biztonsági övek megfelelő működése elengedhetetlen fontosságú.

Életek múlhatnak a karosszériaelemek gyűrődési jellemzőin, a szélvédő üvegen és annak ragasztási technológiáján, a biztonsági övek feszítőszerkezeteinek együttes meglétén. A kinyíló légzsákra viszont kizárólag akkor van szükség, ha az ütközés ereje eléri a kritikus bekapcsolási értéket, amelyet a gyár az autó tervezésekor számtalan szempont együttes megléte alapján alakít ki. "Amennyiben a fent említett működési feltételek közül akár csak egy is hiányzik, vagy nem a gyári előírások szerint működik, akkor nem beszélhetünk megfelelő biztonságról, sőt életveszélyes helyzet állhat elő" - mondta el Gablini Gábor, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület vezetőségi tagja és a Magyar Autós Szakmai Szövetség elnöke.

A szervezet ezért arra kéri a vásárlókat, hogy kellő körültekintéssel, ellenőrzött forrásból vásároljanak alkatrészeket. Valamint ne mulasszák el ezek rendszeres ellenőrzését.

Valószínűleg ezek a felszerelések nem hiányoznak, ha új autót vásárolt az elmúlt időszakban. Februárban a teljes újautó-piac 8 000 darabos volt, amely 20,7 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi adat. Az első két hónapban 14 418 darabot adtak el, 18,2 százalékkal többet, mint 2016 hasonló időszakában, 2015-höz képest pedig a növekedés 33,5 százalék.