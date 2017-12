Így változhat az élet a Lidlhöz kerülő CBA-knál

Már december eleje óta pletykálták, hogy a Lidlt megvásárol több magyarországi CBA üzletet, de a keddi bejelentésből már kiderült a Gazdasági Versenyhivatalnál tett bejelentésből, hogy csak 7 bolt üzemeltetési jogát veszik át. A Blokkk.com megpróbált utánajárni, hogy ez mit jelenthet a gyakorlatban.

Hét viszonylag jó helyen fekvő korábbi CBA-üzlet lesz valamilyen módon a Lidlé, hogy a GVH jóváhagyja az ügyletet. Azonban nem teljesen világos, hogy pontosan mit jelent ez, hiszen nem adás-vételről van szó és nem is bérletről. Az érintett boltok egy a budapesti Rákóczi úton, a Ferenciek terén, a belvárosi Arany János utcában található, egy máriaremetei, egy veresegyházi, egy szadai és egy ürömi közért is a multihoz kerül.

A blokkk.com feltételezése szerint ennek a hét CBA-s boltnak az átvétele előreláthatóan nem befolyásolja a piaci versenyt, hiszen a Lidl áruházainak száma 170 körül mozog, például december 14-én nyitja a következőt, de a többi nagylánc versenytárs is folyamatosan terjeszkedik. És nem a Lidl a legnagyobb.

Valószínűsíthető, hogy az összefonódás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megszokott üzletek átalakulnak Lidlé. A multi koncepciójának része az egységes arculat és kínálat, vagyis kizárható, hogy CBA-ban vásárolhatnának az emberek a Lidl sajátmárkás termékeiből. A portál átszervezést, átépítést valószínűsít: diszkontként kevesebb emberrel mozgat és értékesít ugyanakkora árutömeget.

Erre abból is lehet következtetni, hogy az egy főre jutó árbevétel a Lidl-nél a legtöbb az élelmiszeres láncok körében, 80 millió forint körül mozog, ugyanez a CBA-Baldauf Kft-nél 23 millió forint volt 2016-ban, a beszámolóik szerint. Tehát minden bizonnyal lesz átszervezés a dolgozók körében is. Elbocsátások viszont azért valószínűtlenek, mert a Lidl jelenleg is keres új dolgozókat, most viszont többet is átvehet, akiket máshová helyezhet.

